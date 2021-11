Le patron de Fulham ravi après avoir battu la victoire 7-0 mais appelle toujours à plus de buts

Le manager de Fulham, Marco Silva, a expliqué comment son équipe « réalise des choses importantes » après avoir démoli Blackburn 7-0 à Ewood Park.

Des doublés de Neeskens Kebano, Harry Wilson, Rodrigo Muniz et un but d’Aleksandar Mitrovic ont porté leur série de victoires à cinq matches. Alors que le jeune défenseur de Blackburn Jan Paul van Hecke a été expulsé en première mi-temps, Fulham a fortement bondi après la pause. Le résultat signifie que les hommes de Silva ont marqué 11 buts lors de leurs deux dernières sorties à l’extérieur, n’encaissant aucun but.

Les Cottagers ne sont plus qu’à deux points du leader de la ligue Bournemouth après la fin de leur invincibilité aux mains de Preston – s’inclinant 2-1.

S’exprimant sur Sky Sports, Silva a déclaré: « Une nuit fantastique pour nous juste d’après ce que nous avons fait ici.

«Nous avons montré une mentalité de gagnant fantastique, pour être honnête.

« Félicitations à nos joueurs, ils ont fait tout ce que nous avons demandé.

« Nous devons garder notre élan parce que nous réalisons des choses importantes. »

Malgré le début de la pause 2-0, le patron de Fulham ne laissait pas son équipe lâcher prise.

« En entrant à la mi-temps, avec le score et le résultat entre nos mains avec un joueur de plus, j’ai dit à nos joueurs que nous devons les respecter mais nous devons garder la même intensité, le même rythme, la même mentalité aussi. » dit Silva.

« Nous devons continuer à contrôler le jeu, si vous le pouvez avec le ballon et ne rien donner à l’adversaire. »

Au cours des cinq derniers matchs de championnat, Fulham a marqué en moyenne quatre buts. Ils ont également resserré leur backline, sécurisant quatre draps propres et droits.

Silva a ajouté : « Les chiffres sont là, c’est fantastique.

« C’est vraiment important pour moi de garder le bon équilibre, de garder notre organisation défensive car c’est quelque chose qu’en début de saison nous avons concédé plus que d’habitude pour moi.

Fulham se rendra à Peterborough samedi où ils tenteront de remporter sept victoires lors de leurs huit derniers matchs de championnat.

Marco Silva avide de plus de buts

Malgré avoir battu Blackburn 7-0, Marco Silva veut plus de ses ailiers et milieux de terrain offensifs.

Harry Wilson a marqué ses quatrième et cinquième buts de la campagne avec Neeskens Kebano, qui grâce à un doublé, en compte trois pour la saison.

Wilson, qui a signé pour Fulham en provenance de Liverpool cet été, a été une épine dans la défense de Blackburn toute la soirée, mais son patron espère toujours plus.

Silva a déclaré: « Normalement, mes équipes, les ailiers, marquent des buts, la façon dont j’aime jouer, ils devraient arriver aux bons endroits.

«Même mes milieux offensifs comme Bobby, qui a joué ce soir et comme Fabio (Carvalho), qui a également marqué en début de saison, ils devraient marquer plus.

« C’est important pour des joueurs comme Harry, Kebano, Bobby Reid qu’ils marquent et bien sûr Rodrigo. »

Reid n’a réussi que deux buts en 15 matches de championnat, mais s’avère être un élément clé de l’équipe de Silva en raison de sa créativité et de sa menace offensive.

Rodrigo Muniz a remplacé le en forme Mitrovic en seconde période et a également réussi à marquer un doublé. C’est une option fantastique pour Silva car, bien que Muniz joue le second violon du Serbe, il a certainement un impact quand il en a l’occasion.

