Le patron de Haas, Steiner, s’attend à “des annulations, pas des changements” au calendrier

Suite à la publication par la F1 d’un calendrier mis à jour à Spa, Guenther Steiner dit qu’il ne s’attend plus à aucun changement, à partir de maintenant il n’y aura que des « annulations ».

Bien que les patrons de la Formule 1 aient espéré un calendrier de 23 courses, la dernière fois à Spa F1, le PDG Stefano Domenicali a admis que c’était impossible cette année et a plutôt publié un calendrier mis à jour de 22 courses.

Le Grand Prix du Japon avait été abandonné alors qu’un “TBC” se tenait à la place du GP d’Australie, tous deux victimes de la pandémie.

Mais alors que la F1 espère que ce qui a été établi le week-end dernier sera le calendrier, il y a des questions sur le Mexique et le Brésil car les deux pays restent sur la liste rouge du Royaume-Uni pour les voyages.

Cela a incité à parler d’une éventuelle deuxième course sur le Circuit des Amériques, mais cela impliquerait encore une fois de changer les dates d’autres courses.

Le patron de l’équipe Haas, Steiner, dit que cela n’arrivera pas.

“S’il y a des changements, je pense qu’il y aura plus d’annulations et plus aucun changement parce que nous n’avons plus de week-end pour le moment”, a déclaré Steiner.

« Vous ne pouvez plus faire grand-chose.

« Si quelque chose se passe, en fonction toujours de la couronne[virus], en ce moment FOM et Stefano [Domenicali, F1 CEO] font de gros efforts pour que ce calendrier se termine comme il l’est maintenant, mais on ne sait jamais.

🗓 CALENDRIER 2021 RÉVISÉ 🗓 ⚪️ Record de 22 courses

⚪️ La Turquie déménage du 1er au 3 octobre au 08-10 octobre

⚪️ Le Mexique entame un nouveau triple en-tête #F1 pic.twitter.com/jDlZyGFKtW – Formule 1 (@F1) 28 août 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

L’Italien pense que le drame du Grand Prix de Belgique du week-end dernier, le résultat de la météo, était un autre signe clair pour la Formule 1 qu’ils ne peuvent pas tout contrôler, et cela inclut la pandémie.

Il a déclaré à GPFans: «Comme nous l’avons vu le week-end dernier, nous n’avons pas la nature sous contrôle, donc si la pandémie frappe durement l’un des pays où nous allons, je pense que la seule option est d’annuler l’événement.

«Je ne pense pas qu’il y ait une grande option pour le changer à un autre endroit parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de temps.

“Si vous pensez, dans un peu plus de trois mois, la saison est terminée.”