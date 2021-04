Le directeur général de Honda F1, Masashi Yamamoto, a parlé de ses «sentiments mitigés» concernant le retrait du motoriste de la Formule 1 en 2022, affirmant que le «cœur» des packages 2022 de Red Bull et AlphaTauri sera propulsé par Honda.

Après que Fernando Alonso a tristement qualifié son groupe motopropulseur Honda de «moteur GP2» dans sa McLaren en 2015, les constructeurs japonais ont depuis constamment amélioré leur offre d’année en année, à un point où leur création pour 2021 serait aux côtés de Mercedes en sa qualité.

Suite à l’annonce de leur prochaine scission, le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a confirmé que la propriété intellectuelle des moteurs Honda serait achetée par Red Bull, ce qui en ferait une nouvelle équipe d’usine en 2022.

Cela n’a pas empêché Honda de vouloir quitter le sport en beauté, car Yamamoto a confirmé son intention et celle de Honda de contribuer à un combat pour le titre en 2021.

« On a [decided] la direction générale avec Red Bull et nous sommes maintenant dans la phase de trier les détails de la façon dont Honda peut soutenir le programme à partir de l’année prochaine. Nous travaillons toujours sur cette partie », a déclaré Yamamoto à Formula1.com.

«Personnellement, je suis vraiment heureux qu’au moins à partir de l’année prochaine, ils aient quelque chose que nous avons fait. En tant que Honda, nous aimons soutenir Red Bull avec ce que nous pouvons pour leur donner une unité de puissance compétitive qui signifie qu’ils peuvent se battre pour les championnats. Si nous pouvons leur donner, ce serait vraiment génial.

«Il n’y aura pas de marque Honda sur la voiture ou le moteur, donc ce sera des sentiments mitigés de voir la voiture qui a un bloc d’alimentation Honda. Le cœur de la voiture est une Honda, mais ce n’est pas vraiment une Honda! »

Yamamoto a également profité de l’occasion pour revenir sur les progrès réalisés par Honda depuis son retour en Formule 1, en décrivant les difficultés qu’ils ont rencontrées dans l’immédiat après avoir rejoint le sport en 2015.

«Quand on tient compte de la période dont nous disposions, c’était très difficile», a-t-il expliqué.

«Mais nous avons accumulé beaucoup de connaissances depuis 2015, alors j’ai fait confiance aux ingénieurs pour qu’ils puissent le faire. Nous étions sûrs et nous savions que ce groupe motopropulseur avait plus de puissance, donc nous voulions courir avec un meilleur moteur avec plus de puissance, donc notre détermination était vraiment forte.

« De façon réaliste, il sera vraiment difficile de gagner toutes les courses ou d’être fort sur chaque piste », a déclaré Yamamoto à propos de ses ambitions pour 2021. « Mais nous communiquons très bien avec Red Bull que certaines courses que nous pensons devoir gagner. Et pour les autres courses, nous devons nous assurer que nous pouvons obtenir au moins un podium – ce genre d’équilibre que nous devons trouver et obtenir de bons résultats dans toutes les courses.

