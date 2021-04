Le patron de Honda salue une “ grande récompense ” après la victoire de Max Verstappen à Imola

Le directeur général de Honda, Toyoharu Tanabe, a salué le succès de Red Bull ce week-end après la victoire de Max Verstappen à Imola, mais a appelé à la prudence car la saison est encore jeune.

Verstappen a sauté Sir Lewis Hamilton au début et a mené tout au long du Grand Prix d’Émilie-Romagne, se mettant à peine un pied dans des conditions de conduite difficiles. Cependant, le Néerlandais n’a pas tardé à nier que sa victoire était dominante.

Ailleurs, Pierre Gasly s’est remis du mauvais choix de pneu au départ pour revenir à une arrivée P7, mais Sergio Perez et Yuki Tsunoda ont tous deux fait un peu moins bien à Imola ce week-end – avec des erreurs individuelles qui ont conduit les deux pilotes à terminer en dehors des points.

En tant que tel, Helmut Marko les a ouvertement critiqués tous les deux pour leurs performances, Tsunoda qualifiée de “ arrogante ” par le conseiller Red Bull et accusant Perez de sa collision avec Esteban Ocon en FP1 alors que les communications de l’équipe étaient en panne.

Le groupe motopropulseur Honda semble extrêmement compétitif cette année, et le PDG s’est félicité de la façon dont les équipes ont géré les conditions en constante évolution, en particulier lorsque la pluie a commencé dans la dernière heure avant le début de la course.

“Une belle performance de Red Bull Racing, Honda et Max Verstappen a abouti à notre première victoire de la saison”, a déclaré Tanabe, via Motorsport.com.

«Les conditions étaient particulièrement difficiles en raison de la pluie qui est arrivée avant le départ. Il y a eu de nombreux incidents et même un drapeau rouge. Cependant, l’équipe l’a bien géré.

«Ce résultat est une belle récompense pour notre équipe de course et aussi pour notre personnel à Sakura et Milton Keynes, et bien sûr pour tout le monde chez Red Bull Racing.»

📂 Imola Hype

└📁 Lumières éteintes

└📁 Max

└ SendIt.mp4 #PoweredByHonda pic.twitter.com/djRJDzFzq0 – Honda Racing F1 (@ HondaRacingF1) 20 avril 2021

La marchandise Red Bull est maintenant disponible à l’achat via la boutique officielle de Formule 1

«Pierre Gasly a perdu des positions sur son plein mouillé mais il s’est battu pour remonter à la septième place.

«Sergio Perez et Yuki Tsunoda se sont très bien déroulés, mais une rotation pour les deux les a mis en dehors des points.

«C’est bien de voir que nous avons été compétitifs lors de ces deux premières courses, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Nous devons continuer à pousser et relever les défis au fur et à mesure qu’ils se présentent. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!