Le patron de H&R Block révèle la position de l’entreprise sur les crypto-monnaies

Le PDG de H&R Block, Jeff Jones, s’est récemment exprimé sur CNBC, où il a admis que la société avait augmenté sa part de marché malgré la pandémie de COVID-19. Il a également parlé des taxes et de la façon dont l’entreprise répond au marché de la cryptographie.

Jones a déclaré que 2021 était la saison de croissance budgétaire. «Nous avons réalisé nos gains de part de marché les plus importants en plus d’une décennie», a-t-il répété, ajoutant que les revenus du bricolage étaient également les plus importants.

Plus grande part de marché en dix ans

Jones a déclaré que la société était en train de transformer l’entreprise et que de bons progrès avaient été accomplis dans cette direction. Les petites entreprises et les consommateurs réagissent à l’évolution du paysage numérique, qui a été ironiquement aidée par la pandémie du COVID-19.

Jones a déclaré que la société avait fait de grands progrès au cours de la première année de sa stratégie Block Horizon. Il a ajouté que l’entreprise est bien positionnée pour une croissance à long terme.

Jones a également noté que la croissance de la part de marché de l’entreprise était la plus élevée en dix ans, les consommateurs adoptant plus que jamais les outils numériques.

Les consommateurs étaient confrontés à tant d’incertitudes, notamment le chômage, les paiements de relance et tant d’autres problèmes pour lesquels le consommateur avait besoin d’aide. Jones a déclaré qu’ils se sont tournés vers H&R Block pour obtenir une telle aide, ce qui a permis à l’entreprise de surpasser ses prévisions de croissance.

Position sur les crypto-monnaies dans la fiscalité

Jones a été interrogé sur l’opinion de son entreprise sur les crypto-monnaies et sur la manière dont les taxes peuvent être efficaces sur les bénéfices réalisés sur le marché. Il a déclaré que les crypto-monnaies étaient une chose intéressante pour son entreprise. Cependant, il dit que l’entreprise hésite à s’engager profondément avec les consommateurs à cet égard, car elle n’est pas encore correctement réglementée. Il a ajouté que ce n’est pas actuellement un domaine dans lequel l’entreprise s’engage beaucoup avec les consommateurs. Mais en fin de compte, la société pourrait aider les clients avec les taxes sur les crypto-monnaies à l’avenir à mesure que la réglementation s’améliorera.