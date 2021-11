Le patron de Hull exhorte la star à rester au club, au milieu de l’intérêt de la Premier League

Le manager de Hull City, Grant McCann, a exprimé son espoir que le prodige Keane Lewis-Potter restera au club après que West Ham ait manifesté son intérêt.

TEAMtalk a rapporté que les Hammers suivaient les progrès de Potter avant la fenêtre de transfert de janvier. L’équipe de Premier League espère que le joueur de 20 ans suivra les traces de Jarrod Bowen. L’ancien homme de Hull a marqué 50 buts pour les Tigers avant de passer à East London.

L’ailier gauche a commencé la campagne avec brio – marquant contre Preston lors du premier match de la saison.

Bien qu’il n’ait pas marqué lors de ses huit derniers matches de championnat, Lewis-Potter a été la principale menace offensive de Hull dans le championnat.

Comme Brentford aurait rejoint la course pour la future star, McCann a conseillé à son meneur de jeu de rester du côté de l’East Yorkshire.

S’adressant à Hull Live, il a déclaré: «Nous pensons qu’il apprend et se développe ici, et la dernière chose dont Keano avait probablement besoin à l’heure actuelle dans sa carrière était d’aller quelque part et de ne pas jouer au football.

« Il joue chaque semaine dans le championnat, il s’améliore tout le temps. »

Le jeune a gravi les échelons de l’académie de Hull. Après avoir remporté le prix du joueur de l’année de l’Académie du club en 2018/19 avec 24 buts en 34 matchs, il a fait ses débuts seniors en novembre 2019.

Lewis-Potter a été l’une des principales raisons pour lesquelles son équipe a été promue au championnat la saison dernière.

Il a directement contribué à 19 buts en Ligue 1 – en marquant 13 et en aidant six.

Hull affrontera les candidats à la relégation Barnsley samedi. Dans un match massif pour les Tigers, la future star espère mettre fin à sa sécheresse de buts à Oakwell.

Grant McCann remercie le vice-président

Le patron de Hull, Grant McCann, a exprimé sa gratitude au vice-président de Hull, Ehab Allam, pour ne pas avoir vendu le jeune talent Keane Lewis-Potter.

Le patron des Tigers a révélé que le propriétaire aurait pu vendre le meneur de jeu en janvier pour augmenter leur budget de transfert.

Au lieu de cela, il est resté dans l’équipe de League One de l’époque et a été une figure influente dans leur retour au championnat.

« Il aurait pu facilement vendre Keane Lewis-Potter au début de l’année, mais il ne l’a pas fait, et nous l’en remercions », a déclaré McCann.

« Ehab aurait probablement pu nous donner un budget plus important et vendre Keane Lewis-Potter, mais nous voulions le garder.

Alors que la prochaine fenêtre de transfert se profile, Hull pourrait être une tâche colossale pour conserver son meilleur espoir.

