Le patron de JPMorgan Dimon prend un autre swing au mauvais moment chez Bitcoin

Jamie Dimon, PDG de JPMorgan. Source : une capture d’écran vidéo

L’eau est mouillée, le Pape est catholique, un ours fait ses affaires dans les bois et, oui, le JP Morgan le patron Jamie Dimon continue de faire exploser le bitcoin (BTC) – qui est en hausse de près de 7 000 % depuis que le PDG a commencé à l’appeler sans valeur en 2014.

Et hier, Dimon parlait à un Institut pour la finance internationale événement, où il a réitéré une fois de plus :

« Personnellement, je pense que le bitcoin ne vaut rien. »

Cependant, il a ajouté que les clients de JPMorgan sont des «adultes» et qu’il était prêt à leur donner «un accès aussi propre que possible» à la pièce – bien que son entreprise ne puisse pas actuellement «garder» BTC.

Mais Dimon semblait avoir pour mission de se surpasser cette fois et a lancé un défi à la communauté crypto – un défi qu’il a peut-être fini par regretter presque instantanément. Il a déclaré à propos de la limite de 21 millions d’émissions de BTC :

« Je vais juste défier le groupe sur une autre chose : comment savez-vous qu’il se termine à 21 millions ? Vous lisez tous les algorithmes ? Vous croyez tous ça ? Je ne sais pas, j’ai toujours été sceptique sur des choses comme ça.

Le PDG du géant de l’échange de crypto Coinbase Brian Armstrong est apparu avec une réponse sur Twitter, écrivant que non seulement il avait lu l’algorithme en question, mais qu’il l’avait également « écrit (en codant notre propre nœud Bitcoin) pour s’assurer que je le comprenais ».

En effet, Twitter regorgeait de bitcoiners et de membres de la communauté crypto faisant la queue pour faire un saut chez Dimon. @bantg a écrit, sarcastiquement, « Si seulement cet algorithme était si simple qu’il pourrait tenir dans un tweet. » Et puis a procédé précisément à cela :

Apprendre encore plus: Les tentatives d’augmentation de l’offre de Bitcoin aboutiraient à un autre « Bitcoin »

Armstrong, quant à lui, a ajouté que les PDG « sans formation scientifique / technique seront désavantagés dans les décennies à venir ». Il a ajouté que ce serait « probablement » également le cas pour « les politiciens, les journalistes et de nombreux rôles ». Le chef de Coinbase a conclu que « le logiciel mange le monde, changeant chaque industrie ».

Dimon n’a certainement pas fait obstacle aux progrès de la cryptographie dans son entreprise, qui fait bouger le secteur en offrant aux clients un accès aux marchés BTC. Mais cela ne semble pas l’avoir empêché d’appâter les bitcoiners à chaque tournant. En mai de cette année, Dimon a déclaré : « Je me fiche du bitcoin. Je n’y ai aucun intérêt. »

Dans son emportement le plus récent, il a fait des bruits similaires, déclarant :

« Je ne veux pas être porte-parole. Je m’en fiche. Cela ne fait aucune différence pour moi.

Ce n’était cependant pas la première explosion du mois liée au BTC de Dimon. Il a également chanté la même feuille de cantiques au début de la semaine dernière, disant à Axios :

« [Bitcoin] n’a aucune valeur intrinsèque. Et les régulateurs vont réglementer tout ça. »

Lorsqu’on lui a demandé si les régulateurs devraient réglementer la pièce, le PDG a répondu :

« Oui. Si les gens l’utilisent à des fins d’évasion fiscale, de trafic sexuel et de ransomware, cela va être réglementé, que cela vous plaise ou non. Ce n’est donc pas une déclaration morale. C’est une déclaration factuelle.

CNBC a en outre cité Dimon comme déclarant: « J’ai toujours pensé que cela deviendrait illégal quelque part, comme la Chine l’a rendu illégal, donc je pense que c’est un peu de l’or des fous. »

À 07h25 UTC, BTC se négocie à 57 540 USD et est en hausse de 1,5% en une journée. Le prix a augmenté de 36 % en un mois et de 407 % en un an.

