Le patron de la Banque d’Angleterre plaisante sur «l’invasion de criquets pèlerins dans un avertissement grave sur l’économie britannique | Royaume-Uni | Nouvelles

Dans un discours à la Society of Professional Economists, M. Bailey a également remis en question le taux de reprise économique à la suite de la pandémie de COVID-19. Il a déclaré que les taux d’intérêt devraient augmenter pour ralentir la hausse des prix, déclarant que la situation économique actuelle n’était pas assez solide pour soutenir une telle intervention dans le climat actuel.

S’exprimant lors du dîner annuel, M. Bailey a déclaré : « Le passage de la demande de biens aux services, alors que Covid s’est estompé en termes d’impact économique, n’a pas eu lieu à ce jour à l’échelle attendue. Pendant ce temps, les goulets d’étranglement de l’offre et les pénuries de main-d’œuvre ont pesé sur la production et se poursuivent. »

Le gouverneur a utilisé un humour de type apocalyptique lorsqu’il a remis en question l’approvisionnement en énergie verte du Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Je dois dire que lorsque j’ai entendu dire que nous souffrions d’une pénurie d’énergie éolienne pour produire de l’électricité, j’ai été tenté de demander : ‘et quand les criquets doivent-ils arriver.’ »

Lorsqu’il a expliqué comment la situation pourrait être résolue, le gouverneur a mis en garde contre les temps difficiles à venir.

Il a déclaré : « Pendant ce temps, juste pour rappeler, la reprise s’affaiblit. Beaucoup dépend donc de l’efficacité avec laquelle la capacité d’offre est reconstruite et sur quelle durée, et de l’évolution du marché du travail. Ce sont des chantiers vraiment difficiles.

Sans mentionner spécifiquement l’impact du Brexit, M. Bailey a abordé les problèmes liés aux graves pénuries de main-d’œuvre auxquelles la Grande-Bretagne est actuellement confrontée :

Il a déclaré: “A cela s’ajoute l’incertitude quant à la façon dont le puzzle du marché du travail se résout et comment cela affectera l’emploi et les revenus.”

Avec la pandémie de COVID-19 infectant plus de 6,5 millions de Britanniques et faisant près de 120 000 morts, l’impact humain a certainement coûté cher à la nation.

Ajoutez à cela la situation actuelle dans laquelle les pénuries de main-d’œuvre ont un impact sur la logistique et la distribution de nourriture et de carburant, et la notion d’un « hiver du mécontentement » semble se profiler à l’horizon.

Alors que le gouvernement se tourne maintenant vers la délivrance de visas d’immigration d’urgence aux chauffeurs routiers européens, l’impact du Brexit semble se révéler, malgré les démentis de la relation.

On a déjà vu de nombreux pays de l’UE se moquer du Royaume-Uni dans la presse, le journal français “Libération” affirmant que le Brexit apportait “des lendemains décevants”.

Edwin Atema de l’Union néerlandaise FNV a également plongé dans la crise logistique en déclarant: “Les travailleurs de l’UE à qui nous parlons n’iront pas au Royaume-Uni pour un visa à court terme pour aider le Royaume-Uni à sortir de la merde qu’ils ont eux-mêmes créée”, étourdissant auditeurs à la radio en direct dans une interview avec BBC Radio 4.

Pour l’instant, il reste beaucoup à voir pour savoir si l’économie britannique peut se redresser, ce qui met la pression sur le chancelier Rishi Sunak alors qu’il se prépare à remettre son examen des dépenses et son budget fixés pour le mois prochain.