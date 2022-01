Le patron de la Formule 1 Stefano Domenicali signale un « mois important » pour l’entrée de VW

Stefano Domenicali a déclaré qu’un « mois important » était à venir concernant une éventuelle entrée de Volkswagen en Formule 1 à temps pour la nouvelle réglementation 2026.

On sait depuis longtemps que le groupe Volkswagen a été impliqué dans des discussions concernant le nouveau groupe motopropulseur en Formule 1 via Audi et Porsche, dont ils sont propriétaires.

Les futurs moteurs semblent prêts à conserver le V6 de 1,6 litre qui équipe les voitures actuelles, tout en augmentant la puissance électrique du groupe motopropulseur à 350 kW et en supprimant l’élément MGU-H, avec un nouveau plafond de coûts qui devrait être introduit pour la production de moteurs. .

Avec ces changements proposés, le directeur général de la Formule 1 a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire ce que VW ferait, mais sait qu’un moment crucial approche.

« Je pense que nous avons un mois important devant nous en termes de décision du groupe Volkswagen », a déclaré Domenicali à Sport1.

Si VW entre dans la #F1 à l'avenir via Audi ou Porsche, Jost Capito pense que ce sera via une équipe « partenaire », plutôt que de partir de zéro.

« Rejoindre serait formidable, mais je ne peux pas parler au nom de VW. J’ai fait partie de ce groupe incroyable pendant quelques années (en tant que PDG et président de Lamborghini de 2016 à 2020) et je sais à quel point ils travaillent dur pour l’avenir.

Domenicali a ajouté que les changements apportés pour améliorer les références environnementales de la Formule 1 sont l’un des principaux moteurs de l’intérêt de VW pour la F1, étant donné la poussée vers la durabilité dans le sport.

Il a ajouté qu’il espère que les groupes motopropulseurs proposés pour 2026 s’avéreront être un élément attrayant pour tout nouveau fournisseur ou équipe potentiel venant en Formule 1, pas seulement Volkswagen.

En ce qui concerne leur entrée, l’ancien directeur de l’équipe Ferrari a déclaré que la balle était désormais fermement dans le camp de VW.

« Notre carburant durable, que nous prévoyons d’utiliser avec de nouveaux moteurs hybrides à plus forte teneur en électricité, peut leur donner une deuxième voie aux côtés de l’électromobilité », a-t-il déclaré.

« Et cela s’applique non seulement au groupe Volkswagen, mais à tous les constructeurs automobiles. En ce qui concerne Volkswagen, cependant, j’espère qu’ils prendront bientôt une décision.

« C’était formidable qu’ils soient impliqués dans le développement des nouvelles règles du moteur. Maintenant, c’est à eux de faire le dernier pas.

Le patron de Williams, Jost Capito, ancien chef de l’équipe du championnat du monde des rallyes de Volkswagen, a déclaré qu’il serait ouvert à les voir entrer en Formule 1, d’autant plus qu’il a exprimé son intérêt pour que son équipe gère ses unités de puissance s’ils décident de rejoindre.