Le patron de la Juventus, Massimiliano Allegri, confirme le séjour de Cristiano Ronaldo

Alors que le point culminant de la fenêtre de transfert de cet été a sans aucun doute été le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo a également été vanté de s’éloigner de la Juventus.

Après avoir à peine accédé à la Ligue des champions la saison dernière, beaucoup pensaient que le joueur de 36 ans serait en route cet été. Des rumeurs le liaient au Real Madrid, à Manchester United et, de manière sensationnelle, à rejoindre Messi au PSG.

Cependant, le manager de la Juve, Massimiliano Allegri, a confirmé que Ronaldo lui avait dit qu’il restait cette saison, fermant ainsi le livre sur tout mouvement cet été.

Le patron de la Juventus, Max Allegri, confirme le séjour de Cristiano Ronaldo

Ronaldo a une grande décision à prendre l’année prochaine

Alors qu’Allegri a peut-être scellé les rumeurs de transfert pour cet été, le contrat de Ronaldo expire en 2022, et il semble très probable qu’il cherchera à quitter la Juventus. Il aura 37 ans à ce moment-là, et le contrat qu’il signera l’année prochaine sera très probablement son dernier, il devra donc y réfléchir très attentivement.

Au cas où Kylian Mbappe finirait par partir, le passage au PSG pourrait finalement avoir lieu, et chaque neutre voudrait voir les deux meilleurs joueurs de cette génération, peut-être même de tous les temps, jouer ensemble au moins une fois avant de prendre leur retraite. .

Cependant, il est très clair que Mbappe est actuellement une marchandise beaucoup plus chaude que Ronaldo, donc la partie parisienne fera tout son possible pour convaincre le Français de signer un nouvel accord.

Le retour au Real Madrid serait également attrayant pour les neutres, mais le nouveau manager Carlo Ancelotti est récemment sorti et a répondu lui-même à ces rumeurs.

“Cristiano est une légende du Real Madrid et a tout mon amour et mon respect”, a tweeté Ancelotti. “Je n’ai jamais envisagé de le signer, nous attendons avec impatience.”

Si Ronaldo n’est pas une option cet été, il est difficile de suggérer qu’il le sera une fois qu’il aura encore vieilli, car Madrid se tournera vers l’avenir pour revenir au sommet.

Il n’y a pas beaucoup de clubs qui peuvent se le permettre, et parmi les clubs anglais, United vient d’investir près de 100 millions de livres sterling sur Jadon Sancho, tandis que Chelsea et Manchester City ont dépensé encore plus pour Romelu Lukaku et Jack Grealish, respectivement.

Même si cela pouvait sembler impensable il y a cinq ans, Ronaldo devra peut-être convaincre un grand club de le signer l’été prochain, et non l’inverse, mais une saison positive à la Juve contribuerait grandement à dissiper ces craintes.

Ce sera fascinant de voir ce qui se passera avec Cristiano Ronaldo l’année prochaine, mais pour l’instant, il honorera au moins le reste de son contrat à la Juventus et espère sortir en beauté.

