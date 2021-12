Le patron de la nouvelle saison de Tribes Of Midgard est un serpent géant qui veut manger le monde

Une autre énorme créature mythologique se dirige vers Tribes of Midgard pour tenter de provoquer la fin du monde. La prochaine saison du jeu est la Serpent Saga, et à juste titre, le nouveau patron de la saga de la saison est le ridiculement grand World Serpent, Jormungandr, et vous devrez vous aventurer dans les mers pour le combattre.

La deuxième saison de Tribes of Midgard arrive cette semaine, apportant un tas de nouveaux changements au jeu, notamment un nouveau biome, une nouvelle structure de chantier naval pour que vous puissiez vous fabriquer des bateaux et la capacité de nager. Tout ce que vous faites dans la saison 2 aboutira à une bataille avec le patron de la saga, Jormungandr, qui semble mettre votre tribu viking à l’épreuve. Non seulement vous devrez vous aventurer à travers le nouveau biome Open Seas pour trouver le serpent du monde, mais vous devrez également l’affronter dans une arène étroite en forme d’anneau, où l’immobilier sera précieux. Le serpent crache de grosses boules de poison sur l’arène qui vous endommageront si vous vous y faites prendre, et il fera également de grosses attaques avec sa queue.

Le développeur Norsfell décrit Jormungandr comme menant un combat assez différent du patron de la saga de la première saison, Fenrir. Là où Fenrir était plus mobile et pouvait faire appel à des ennemis plus petits pour l’aider, Jormungandr est plus stationnaire, vous saurez donc toujours où se trouve votre cible. La différence est que vous devrez rester en mouvement et rechercher de bons endroits pour monter une attaque, car les attaques du boss ont tendance à couvrir l’arène de poison qui épuise non seulement la santé, mais aussi votre mana. Ainsi, même s’il peut être plus facile de s’approcher et de frapper Jormungandr, le boss va vous obliger à esquiver beaucoup.

Tribes of Midgard a pour but d’éviter Ragnarok, donc l’inclusion de Jormungandr a beaucoup de sens du point de vue de l’histoire – c’est la créature géante qui marque finalement la fin du monde dans la mythologie nordique. Le serpent est destiné à affronter Thor dans une bataille finale, mais il semble que vous ayez la possibilité de changer le destin de votre groupe en affrontant le serpent et en le battant.

Bien que Jormungandr soit nouveau cette saison, vous pourrez toujours combattre Fenrir si vous le souhaitez. Pour vous engager avec l’un ou l’autre des boss de Saga, vous devrez suivre les étapes nécessaires pour le déverrouiller, et si vous voulez un défi supplémentaire, vous pouvez essayer de vaincre les deux en une seule partie du jeu.

Serpent Saga sera lancé le 14 décembre et est inclus dans les éditions standard et deluxe de Tribes of Midgard. obtenez les deux saisons dans le cadre du forfait.

