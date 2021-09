Le patron de la Premier League affirme que son joueur de 27 ans est secrètement aussi bon qu’un joueur de Liverpool à 44 millions de livres sterling

in



Photo par Eddie Keogh/.

Brentford et Liverpool ont joué un match incroyable samedi soir, et le patron des Bees, Thomas Frank, a fait l’éloge de Christian Norgaard.

Les Bees ont pris l’avantage contre Liverpool grâce à Ethan Pinnock, seulement pour Diogo Jota et Mohamed Salah pour renverser le jeu.

Vitaly Janelt a ramené Brentford au niveau, et même lorsque Curtis Jones a renvoyé Liverpool devant, Yoane Wissa a riposté avec un niveleur pour les hôtes.

Brentford valait bien son point, Liverpool sachant absolument qu’ils avaient été dans un match difficile.

Les pires débuts de votre club cette saison

BridTV

5061

Les pires débuts de votre club cette saison

868123

868123

centre

13872

Frank parle de Norgaard du côté de Liverpool

Avant le match, le patron de Brentford, Thomas Frank, a fait une grosse vente au milieu de terrain Christian Norgaard.

Anciennement de Hambourg, Brondby et Fiorentina, Norgaard a été vital pour Brentford depuis son déménagement en 2019.

Émergeant maintenant comme un milieu de terrain de qualité, Frank a qualifié Norgaard de « dernière floraison ».

Frank, s’adressant à The Independent, a ajouté qu’il ne pensait pas que vous remarqueriez si Norgaard jouait pour Liverpool au lieu de Fabinho – l’homme de Liverpool à 44 millions de livres sterling.

“Je pense que Christian a une floraison tardive”, a déclaré Frank. “Et je suis très, très heureux qu’il joue pour Brentford.”

“Parce que je pense que si vous l’enleviez et le mettiez à Liverpool, et que vous changeiez les deux joueurs, Fabinho et lui, je ne pense pas que vous verriez beaucoup de différence”, a-t-il ajouté.

Photo de James Williamson – AMA/.

Norgaard n’a pas tout à fait été à la hauteur de la facturation

Le joueur de 27 ans a joué un rôle important dans le tirage au sort de Brentford, mais Norgaard n’a pas tout à fait égalé Fabinho.

Pas de tacles, pas d’interceptions, juste une passe clé et seulement 24 passes précises – ce n’était pas le premier Norgaard.

Il est peu probable que Liverpool soit sur le marché pour Norgaard de sitôt car il ne correspond pas vraiment à leur profil d’âge habituel.

Pourtant, Norgaard sera la clé si Brentford veut rester debout, tout comme Fabinho le sera pour tout titre de Liverpool.

Photo de GLYN KIRK/. via .

Dans d’autres nouvelles, Gary Neville affirme que le joueur de Tottenham Hotspur de 22 millions de livres sterling n’est «pas lui-même» du tout