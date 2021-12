Le patron de la Roma, Jose Mourinho, déplore la défense mais loue le talisman

L’entraîneur de la Roma, Jose Mourinho, s’est montré irrité à ses côtés malgré une victoire 3-2 sur le terrain du CSKA Sofia jeudi.

Les Giallorossi a pris une avance de 3-0 après 53 minutes alors que Tammy Abraham a marqué deux buts et Borja Mayoral a converti avec un talon arrière. En raison du nul 1-1 de Bodo/Glimt contre Zorya dans l’autre match, la Roma a dominé le groupe de la Ligue de la Conférence. Avec deux buts encaissés en retard par la Roma, Mourinho semblait agacé par la défense de son équipe après le match.

S’adressant à Sky Italia, il a déclaré : « Nous ne pouvons pas continuer à nous créer des problèmes.

« Il n’est pas possible que nous gagnions 2-0 pendant 45 minutes, puis perdions le ballon à plusieurs reprises et restions assis trop profondément. Les deux buts que nous avons concédés sont inacceptables.

« Je ne suis heureux que parce que nous avons gagné et que Zorya a fait son devoir, mais c’est la seule chose qui me rend heureux ce soir. »

Un point positif de la soirée a été l’attaquant Mayoral marquant pour la première fois cette saison. Abraham a également atteint 100 objectifs de carrière senior alors qu’il passait à deux chiffres pour ce mandat.

« Il était l’un des rares points positifs », a déclaré Mourinho à propos de Mayoral. « Son objectif était magnifique, mais j’ai aussi aimé le travail qu’il a fourni. Je ne suis pas surpris, car il travaille toujours dur.

L’obtention de la première place du groupe permet à la Roma d’éviter d’avoir à naviguer dans des éliminatoires à deux manches en février. Ce qui signifie qu’ils auront plutôt deux mi-semaines ouvertes pour se reposer.

Mourinho a déclaré : « Nous n’avons pas l’équipe pour jouer deux matchs supplémentaires.

« Nous avons eu de la chance, car ce tour supplémentaire aurait vraiment été quelque chose dont nous n’avions pas besoin. »

Le retour du maire renforce l’attaque des Roms

L’équipe de Jose Mourinho semble relativement timide cette saison avec seulement 24 buts marqués en 16 matches de Serie A, le retour en grâce de Borja Mayoral est un coup de pouce majeur.

L’Espagnol, prêté pour deux saisons par le Real Madrid, était fortement lié à Crystal Palace en été seulement pour que Mourinho oppose son veto à l’accord.

Après avoir marqué 17 buts la saison dernière, l’attaquant n’avait joué que 124 minutes toutes compétitions confondues avant le début de jeudi au CSKA Moscou. Il a récompensé son entraîneur d’un but.

S’adressant à Roma Press, il a déclaré: « Beau but, bon match, beau temps froid également. Un peu trop froid à mon goût.

« On a fait un bon match, un match sérieux, à la fin on a un peu galéré, mais on a gagné ce qui était le plus important. Et nous avons aussi gagné le groupe.

Interrogé sur Mourinho faisant l’éloge de son rythme de travail, Mayoral a déclaré: « Vous me connaissez déjà, je suis quelqu’un qui travaille dur pour lui-même et pour l’équipe.

«Je peux jouer et faire ce que je sais faire. Comme je l’ai fait l’année dernière. Je suis content de cette soirée.

« Bien sûr, nous sommes quatre ou cinq attaquants. Maintenant, nous jouons avec deux attaquants, d’abord nous avons joué avec un seul. C’est beaucoup mieux pour moi, pour nous, je me suis très bien entendu avec Tammy ce soir.

La Roma accueille Spezia lundi en Serie A alors qu’elle cherche à réduire l’écart avec les quatre premiers. L’équipe de Mourinho a perdu des matches de championnat consécutifs, 1-0 à Bologne et 3-0 à domicile contre l’Inter Milan.

