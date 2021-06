Le patron de l’académie de Reading FC, Michael Gilkes, défend le transfert d’Omar Richards au Bayern

Omar Richards a déjà signé un contrat de quatre ans pour rejoindre le Bayern Munich en provenance du Reading FC en transfert gratuit cet été. Après avoir travaillé dans le système d’académie de Reading, il a finalement obtenu une place dans la première équipe dès 2017, mais ce n’est vraiment qu’au cours des saisons 2019/2020 et 2020/2021 qu’il a vraiment commencé à devenir un personnage régulier sous Mark. Bowen puis Veljko Paunović.

Une majorité de fans de Reading n’étaient pas satisfaits de la nature du départ de Richards. Bien qu’on lui ait proposé un nouveau contrat plus d’une fois, il a pris la décision d’épuiser le reste de son contrat et de partir en transfert gratuit. C’était en partie dû à des “conversations convaincantes” sur les raisons pour lesquelles Richards avait finalement choisi de rejoindre le Bayern.

Lors d’une récente apparition à la radio sur BBC Radio Berkshire (via GetReading.co.uk), le patron de l’académie de Reading, Michael Gilkes, a récemment pris la défense de Richards, affirmant qu’il avait parfaitement le droit de recevoir des offres d’ailleurs alors que les clubs d’Europe commençaient à prendre note de son développement. et des performances positives. “Omar Richards est passé par notre système et est un joueur fantastique. Il était entré et sorti [of the side] mais quand il a eu une opportunité, il l’a saisie. C’est aussi simple que ça. Comme il a commencé à jouer plus régulièrement, les gens ont vu ses performances… il a des représentants, et [if] il n’est pas prêt à signer [a new contract] alors nous devons respecter cela. Il est allé de mieux en mieux et il a fini par épuiser son contrat. La réalité est que nous lui souhaitons tout le meilleur. Nous ne voulons pas que cela se produise souvent, mais c’est arrivé et l’essentiel est qu’il soit allé au Bayern Munich, nous devons donc faire quelque chose de bien », a expliqué Gilkes.

Reading recevra toujours une compensation partielle pour Richards même s’il a déjà rejoint le Bayern, mais le cas aurait été différent si Reading lui avait fait signer un nouveau contrat avant qu’il ne prenne la décision de rejoindre le Bayern. Une majorité de fans de Reading étaient déçus que le club n’ait pas pu le convaincre de signer un nouveau contrat ; le passage au Bayern était trop alléchant.

Richards n’est que l’un des rares produits de l’académie qui ont continué à jouer dans la première équipe de Reading. Gilkes a déclaré qu’il était un “exemple parfait” de cette feuille de route, un peu comme David Alaba ou Thomas Muller qui se sont frayé un chemin à travers les équipes de jeunes du Bayern jusqu’au première équipe.