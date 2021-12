Le patron de l’Ajax, Erik ten Hag, laisse un énorme indice sur son avenir de manager alors que les liens avec Manchester United persistent

Erik ten Hag a mis de l’huile sur le feu sur la possibilité de devenir le prochain manager de Manchester United.

Les Red Devils seront à la recherche d’un homme permanent pour prendre en charge à Old Trafford avant le début de la saison prochaine et le patron de l’Ajax pourrait être l’homme à prendre la sellette.

.

ten Hag pourrait devenir le prochain manager de Man United après les commentaires qu’il a faits

.

Rangnick prendra en charge Man United jusqu’à la fin de la saison

Ralf Rangnick a actuellement pris en charge le club par intérim avant d’occuper un rôle de « consultant » à la fin de la saison.

Bien qu’il n’exclue pas de devenir le manager de manière permanente, Man United pourrait être incité à opter pour Ten Hag, surtout après ses derniers commentaires.

«Je pense que je suis prêt pour ça (entraîneur à l’étranger). Je serais heureux de relever ce défi », a déclaré le patron de l’Ajax à de Volkskrant.

« Mais je ne le poursuis pas. S’il s’avère que cette étape ne viendra jamais, je ne dirai pas que ma carrière d’entraîneur a échoué.

« Mais je pense avoir suffisamment de compétences pour relever ce défi. »

.

ten Hag pourrait tirer le meilleur parti de Donny van de Beek avec qui il a travaillé à l’Ajax

Si Man United remplaçait Ten Hag, cela pourrait signifier une période très excitante pour le club compte tenu de ce qu’il a accompli pour l’Ajax jusqu’à présent.

Depuis sa nomination en décembre 2017, le joueur de 51 ans a guidé le club vers deux titres de champion et deux succès en coupe.

Il était également responsable de la course mémorable de l’Ajax aux demi-finales de la Ligue des champions en 2018/19 et a fait passer Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt, qui sont maintenant respectivement à Barcelone et à la Juventus.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.