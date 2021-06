Le patron de l’Allemagne Joachim Low redevient GIF alors qu’il est surpris en train de se curer le nez et de le manger lors de la défaite contre l’Angleterre à l’Euro 2020

in

Joachim Low a goûté à son dernier boguey en tant que patron de l’Allemagne.

L’homme de 61 ans quitte le poste qu’il a occupé pendant 15 ans et on se souviendra d’avoir mené l’Allemagne à la gloire de la Coupe du monde en 2014, ainsi que des mèmes et des GIF sur son hygiène.

Maintenant c’est pas gentil, Joachim

Low a été vu sentir ses aisselles, se gratter l’entrejambe et renifler ses doigts et se cueillir et manger le nez pendant sa charge de temps en Allemagne.

Et les téléspectateurs aux yeux d’aigle ont vu le manager vétéran se cueillir le nez et le manger à nouveau lors de la défaite 2-0 de l’Allemagne en huitièmes de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre à Wembley mardi.

L’ancien international américain Eric Wynalda a publié un clip avec la légende : « Honnêtement, quelqu’un explique ça ?

Les buts de Raheem Sterling et Harry Kane ont permis aux Three Lions de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi et de mettre fin au temps de Low en tant que patron de l’Allemagne.

L’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick, qui était autrefois l’assistant de Low avec l’équipe nationale, deviendra officiellement le nouveau manager de l’Allemagne en août.

Réfléchissant à son temps en charge, Low a déclaré: “Au cours de ces 15 années, il y a eu beaucoup de choses positives, j’ai participé à notre Coupe du monde à domicile en 2006 [as assistant coach].

Ce n’est pas la première fois que Low est aperçu en train de jouer au scratch et au reniflement sur la touche

« Nous avons encore évolué, nous avons remporté le titre en 2014 comme point culminant, puis la Coupe des Confédérations en 2017 avec une jeune équipe.

« Il y a des liens très forts qui se sont tissés, depuis 2018, nous avons eu quelques problèmes – il y a eu des périodes difficiles.

“Ce qui reste, c’est beaucoup de moments avec beaucoup de monde et les victoires, quelques défaites aussi, j’ai appris des leçons.

“La déception est présente, elle va rester un moment, c’est clair, vous ne l’oubliez pas tout de suite, vous aurez besoin d’un certain temps mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de choses positives que je peux retirer de ces 15 années.

.

Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate a déjoué Low à Wembley

“Je veux remercier les joueurs qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes, les joueurs qui ne sont plus avec nous.”

Low a admis qu’il était indécis quant à son avenir dans la gestion.

Il a ajouté : « Pour le moment, je n’ai pris aucune décision.

“Quand j’ai décidé d’arrêter après ce tournoi, j’avais des pensées différentes mais nous verrons dans les prochains jours et semaines.

« Après 15 ans à la barre, il fera bien de prendre du recul et il y aura une nouvelle énergie en moi et je déciderai. Je n’ai pas vraiment de plan concret.

« J’ai besoin d’une pause émotionnelle donc il est normal que tu aies besoin d’un peu de distance et que tu ne cherches pas un nouveau projet.

“J’aurai besoin de ce temps mais il y aura de nouvelles tâches qui seront intéressantes pour moi.”

La route de l’Angleterre vers la gloire de l’Euro

Nous ne pouvions pas, n’est-ce pas ?

16 derniers : Vs Allemagne (17h, mardi 29 juin, Londres)

Quart de finale: Vs Ukraine (20h, samedi 3 juillet, Rome)

Demi-finale: Vs République tchèque/Danemark (20h, mercredi 7 juillet, Londres)

Final: Suisse/Espagne/Belgique/Italie (20h, dimanche 11 juillet, Londres)

Chaque match sera EN DIRECT sur talkSPORT – nous avons les euros couverts !