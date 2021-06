Le patron de l’Allemagne, Joachim Low, salue l’affichage “incroyable” de Robin Gosens Euros contre le Portugal: “Exactement ce dont nous avions besoin”

in

L’entraîneur-chef allemand Joachim Low a salué la performance “incroyable” de l’homme du match de Robin Gosens contre le Portugal à l’Euro 2020 comme “exactement ce dont son équipe avait besoin” dans un affrontement crucial entre les poids lourds.

Après une défaite frustrante 1-0 face aux favoris du tournoi, la France plus tôt cette semaine, scellée par un but contre son camp de Mats Hummels, l’Allemagne a lancé sa dernière campagne de Championnat d’Europe samedi soir avec une victoire palpitante 4-2 sur les champions en titre à Munich.

La performance du défenseur de l’Atalanta Gosens, qui a causé au Portugal de nombreux problèmes avec ses interminables courses de maraudage de l’ailier gauche, a été absolument cruciale pour ce triomphe passionnant à l’Allianz Arena.

Après avoir vu une arrivée rapide écartée par VAR pour hors-jeu contre Serge Gnabry, le joueur de 26 ans – n’obtenant que sa sixième sélection internationale senior – a réalisé une performance époustouflante en forçant le premier des deux buts du Portugal et en aidant plus tard Kai Havertz en plus de diriger le centre de Joshua Kimmich au deuxième poteau.

Ce fut l’une des meilleures sorties individuelles à l’Euro 2020 jusqu’à présent et a aidé l’Allemagne à se hisser à la deuxième place d’un groupe F grand ouvert – alias le « Groupe de la mort » – avant la visite mercredi de la Hongrie à Munich.

“Je ne sais pas si c’était le match d’une vie pour lui, peut-être qu’il doit encore jouer ça”, a déclaré Low à propos de la performance de Gosens lors de sa conférence de presse d’après-match.

“Mais une performance incroyable de sa part. Il a travaillé très dur et en plus de cela, il était également une menace constante à l’avant.

“C’est exactement ce dont nous avions besoin aujourd’hui.”