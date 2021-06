Le patron de l’Angleterre abandonne son célèbre gilet au profit d’un haut de pyjama à 109 £

in

Le gilet a peut-être disparu, mais Gareth Southgate espère que son nouveau look pourra à nouveau inspirer ses stars anglaises cet été.

Avec Southgate enfilant son désormais tristement célèbre gilet sur la ligne de touche, l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Le patron de l’Angleterre Southgate a un nouveau look pour le Championnat d’Europe

Les Three Lions chercheront maintenant à bien se remettre au championnat d’Europe et Southgate a un nouvel ensemble prêt à faire son apparition sur la plus grande scène.

Il est loin le temps où la tenue la plus mémorable de Southgate était un sac en papier collé sur sa tête.

Maintenant, il est en quelque sorte une fashionista et les fans pourraient bien se déchaîner pour son choix de clobber cet été.

Quel est le nouveau costume de Gareth Southgate ?

Southgate a opté pour une ambiance plus simpliste pour l’Euro 2020 mais avec une touche moderne aux choses.

L’homme que les fans anglais espèrent pouvoir ramener le football à la maison sera drapé dans un costume gris léger et un polo bleu marine.

Southgate a maintenant deux looks distinctifs en tant que patron de l’Angleterre

La couleur gris clair est une rupture avec la norme d’un manager sur la ligne de touche tandis que le polo ressemble à quelque chose comme un pyjama.

En effet, il portera une chemise Pablo Cuban Knit de la marque Percival, dont il est l’ambassadeur.

Les fans qui souhaitent reproduire le look le plus chaud de l’été devront débourser 109 £ pour le polo.

Pourquoi Gareth Southgate portait-il un gilet ?

L’équipe de Southgate a certainement regardé la partie à la Coupe du monde en 2018 et le patron pimpant ne faisait pas mal non plus.

Il a fait tourner les têtes sur la ligne de touche et a enflammé les réseaux sociaux tout en déclenchant une augmentation des ventes de gilets après avoir fait vibrer le look en Russie.

Le patron de l’Angleterre a maintenu ses fils intelligents malgré une chaleur de 30 degrés lors de la victoire en phase de groupes contre le Panama – et il semble que ses admirateurs à la maison n’aient pas non plus été déroutés.

Marks and Spencer a signalé une augmentation de 35% des ventes de gilets et la raison de l’apparence impeccable de Southgate serait due à son grand-père, Arthur Toll.

Gareth Southgate, quel homme !

L’ancien Royal Marine était un amoureux des gilets qui était toujours très fier de la façon dont il s’habillait – et il en va de même pour son petit-fils.

Southgate a révélé avant la Coupe du monde : « Ma famille est incroyablement patriote, mon grand-père était un Marine.

“J’ai toujours été élevé avec l’Angleterre au cœur de ce que nous défendions et de ma vie.”

Mais le look n’était pas bon marché, avec l’ensemble complet pesant 264 £ – et le gilet lui-même coûtait 65 £.

Les hôtes de talkSPORT réagissent à l’annonce de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020, Southgate laissant de côté Lingard et Ward-Prowse, et incluant quatre arrières droits