Le patron de l’Angleterre Gareth Southgate explique la décision de Jadon Sancho contre l’Ukraine

Gareth Southgate a offert à Jadon Sancho un premier départ de l’Euro 2020 après que Bukayo Saka a reçu un léger coup à l’entraînement, l’Angleterre revenant à quatre contre l’Ukraine.

Après avoir battu l’Allemagne en huitièmes de finale mardi soir, les Three Lions sont désormais à Rome – leur seul match loin de Wembley s’ils se qualifient pour la finale – pour affronter l’équipe d’Andriy Shevchenko en quarts de finale.

Les deux équipes jouent pour avoir l’opportunité d’affronter le Danemark en demi-finale mercredi, les Danois battant la République tchèque 2-1 au début de la journée.



Sancho a dû attendre un certain temps pour obtenir son premier départ à l’Euro 2020 (Photo: .)

Malgré une excellente performance avec un dos à trois contre l’Allemagne, Southgate a choisi de revenir dans le dos à quatre qu’il préférait en phase de groupes et cela a ouvert une place supplémentaire à un attaquant, avec Kieran Trippier le défenseur qui cède sa place.

Sancho – qui subira un examen médical et terminera son transfert à Manchester United une fois le tournoi terminé – est le joueur qui a été préféré, Saka portant toujours un petit problème et pas assez en forme pour faire le banc.

Malgré une superbe saison avec le Borussia Dortmund, en particulier depuis le début de l’année, Sancho n’a joué que six minutes sur le banc à l’Euro 2020 jusqu’à présent – ​​et n’a pas commencé un match de compétition depuis 10 mois – mais Southgate pense qu’il est l’homme qu’il faut. pour exploiter le flanc gauche de l’Ukraine.

Équipe nationale d'Angleterre



S’adressant à BBC Sport avant le coup d’envoi, Southgate a expliqué: ” Il a été très brillant à l’entraînement au cours des 10 derniers jours environ. Avec le passage à quatre arrière, nous avons également l’impression d’avoir un pied droit de ce côté pour pouvoir vraiment étirer le jeu. L’Ukraine semble être cinq à l’arrière et cette largeur est vraiment importante.

“Cela a été un énorme défi pour tous nos joueurs offensifs, nous avons tellement de profondeur. Et bien sûr, vous ne pouvez pas garder tout le monde heureux et nous recherchons juste ces moments où ils se battent vraiment à l’entraînement, jouent avec agressivité avec le ballon et il l’a vraiment montré.

“Et comme je dis son profil pour ce match, nous avons besoin de spécialistes du un contre un dans ce genre de match, et il a cette capacité.”



Southgate est revenu à quatre contre l’Ukraine (Photo: Angleterre / Twitter)

Interrogé sur l’inclusion de Sancho, son coéquipier Kalvin Phillips a déclaré: “Il a toujours été prêt. Il n’a jamais été prêt. Je pense qu’il s’est entraîné ces trois dernières semaines, il a montré qu’il était prêt. Il a montré ce qu’il pouvait faire en Bundesliga et maintenant il a signé pour Man United. C’est donc un grand nom et je suis très heureux pour lui ce soir.

Mason Mount, quant à lui, revient sur le côté après avoir raté les matchs contre les Tchèques et l’Allemagne après avoir été obligé de s’isoler avec Ben Chilwell après un contact étroit avec l’Écossais Billy Gilmour, qui a été testé positif pour le coronavirus.

Southgate a également choisi de lancer trois joueurs – Declan Rice, Harry Maguire et Phillips – qui sont tous à un carton jaune d’une suspension, avec le milieu de terrain au banc Phil Foden marchant également sur une corde raide disciplinaire, tandis que Jack Grealish doit à nouveau se contenter d’un rôle de substitut d’impact.

