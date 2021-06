Le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, laisse l’Allemagne deviner l’appel de Mason Mount pour le choc de Wembley Euro 2021

Mount sera autorisé à rejoindre le reste de l’équipe d’Angleterre à partir de minuit lundi après avoir dû s’isoler par mesure de précaution Covid-19.

Le milieu de terrain de Chelsea, avec Ben Chilwell, a été contraint de s’entraîner individuellement et de participer aux réunions d’équipe via Zoom.

Southgate prévoit de le laisser tard avant de prendre une décision, affirmant qu’il devrait évaluer l’état d’esprit de Mount et Chilwell après avoir été laissé de côté la semaine dernière.

Avant les huitièmes de finale avec l’Allemagne, Southgate a déclaré : « Ils doivent voyager séparément avec l’équipe, ils ont donc eu des programmes d’entraînement individuels cette semaine.

« Les seules fois où ils ont pu nous rejoindre, c’est lorsqu’il n’y a pas de formation complète en équipe, c’est donc la meilleure base sur laquelle nous devons prendre la décision.

“Et puis à partir de minuit ce soir, ils peuvent être librement de retour avec le groupe.”

Mount est devenu un élément central des plans de Southgate en Angleterre et a insisté pour savoir s’il serait un concurrent sérieux pour commencer après une semaine d’absence, a ajouté le manager des Three Lions: “C’est clairement très compliqué car il y a la périodisation physique que vous voudriez pour un jeu comme celui-ci et puis il y a l’entraînement tactique et les réunions que nous avons, ils devaient être dans une pièce séparée et se connecter sur Zoom.

“Donc, toute l’expérience pour eux, y compris le voyage ce soir, est très, très difficile. Ce sont de jeunes joueurs qui, je pense, peuvent bien s’entendre.

“Comme je l’ai dit, c’est une décision que je dois prendre lorsque nous examinons comment ils ont pu s’entraîner et tout le reste. Il y a beaucoup de choses enveloppées dans cet appel.