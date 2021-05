Le patron de ‘Last Man Standing’ répond aux questions finales de notre série Burning ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Season 9, Episodes 20 & 21 of Last Man Standing, “Baxter Boot Camp” & “Keep on Truckin’.”]

Last Man Standing a peut-être fermé sa boutique, mais l’héritage d’Outdoor Man continuera.

Dans la finale de la série en deux parties le 20 mai, la famille Baxter s’est préparée pour la prochaine phase de leur vie avec Kristin (Amanda Fuller) prenant les rênes de son père Mike (Tim Allen). Et malgré certains obstacles dévastateurs, comme la perte du camion longtemps travaillé de Mike, le spectacle est finalement revenu sur les liens entre le patriarche, sa femme Vanessa (Nancy Travis), leurs filles et leurs familles, ainsi que des amis proches comme Ed (Hector Elizondo).

Ci-dessous, le showrunner Kevin Abbott décompose les moments émotionnels devant et derrière la caméra tout en clôturant neuf saisons avec les Baxters.

Était-ce la fin que vous aviez toujours envisagée pour les Baxters?

Kevin Abbott: La réponse simple à cela est non, ce n’était pas le cas. Nous avons commencé au début de l’année comme nous le faisons à chaque saison … nous sortons des arcs de personnages lâches [to see where] certains des personnages vont ou quel serait le thème général de la saison. À l’origine, j’avais à l’esprit que nous nous dirigions vers une finale de la saison où nous avons bouclé la boucle de la relation Mike et Ryan (Jordan Masterson). Et Ryan allait être celui qui a repris Outdoor Man. C’était basé sur cet arc que nous avions joué avec les gars où Ryan devenait de plus en plus capitaliste et Mike devenait plus sympathique à certains des points de vue de Ryan.

Ils se rencontrent au milieu, ils se découvraient, ce qui m’a beaucoup plu sur le plan thématique. Je pense simplement que c’est un message qui doit être diffusé en ce moment en Amérique d’écouter l’autre côté et de trouver une humanité commune, plutôt que d’attaquer constamment. Cela n’a pas fonctionné au fil de la saison pour diverses raisons et nous avons continué à changer.

Et à l’origine, les deux premières idées que nous avons rompues pour la finale de la saison étaient que Kyle (Christoph Sanders) partait pour rejoindre le ministère et Ed l’accompagnait. Et Kristin prend le relais [Outdoor Man, and] Ed décide qu’il a une trouvaille [a replacement for his position]. Aucun de ceux-ci n’a vraiment fonctionné à la fin de la journée. Nous les avons cassés tous les deux, mais ils semblent trop tristes.

Ouais, tu ne veux pas devenir triste avec le ton.

Nous ne voulions pas cela. Nous voulions que ce soit satisfaisant sur le plan émotionnel et complet. Nous le voulions [have] une qualité douce-amère parce que ces gens vont nous manquer, mais leur vie va continuer. Nous voulons être drôles. C’est ce que nous sommes et finir de nous sentir vraiment triste, ce serait une trahison de ce qu’était la série.

Quelle a été l’inspiration derrière les principaux scénarios du camping et du camion de Mike dans la finale en deux parties?

Fox a dit qu’ils aimeraient avoir le dernier épisode en une heure, nous nous sommes mis à déterminer ce que cet épisode allait faire. Les deux premiers épisodes que j’ai lancés étaient des épisodes d’une heure. En fin de compte, nous avons décidé de prendre la première demi-heure et de raconter trois histoires qui allaient montrer que la vie du personnage allait continuer hors écran. En gros, orientez-les dans une direction … l’histoire du camping Jen (Krista Marie Yu) était un moyen de prendre tous les autres éléments et de les ramener à la maison en famille, pour que cela nous lance dans notre dernière demi-heure parce que ça allait vraiment être à propos de Vanessa et Mike.

Nous nous sommes donc attardés sur les intrigues des autres personnages dans la première demi-heure afin que dans la deuxième demi-heure, nous puissions revenir au cœur émotionnel de la série, qui est Mike et Vanessa, puis secondairement, Mike et Ed. C’est ainsi que nous avons éclaté cela.

Comment était-ce d’avoir la plupart des acteurs réunis pour cette finale, en particulier dans une année où tant de gens sont forcés de se séparer à cause de la pandémie?

Je vais toujours mettre en garde que je comprends que beaucoup de gens ont eu beaucoup plus de difficultés que nous, et j’ai cette sympathie pour eux. Je ne veux donc pas peindre nos difficultés comme bouleversantes. Mais ce fut une saison éprouvante, très difficile. Avec tout le monde, nous avons dû sacrifier beaucoup de choses, le public en direct montre pour une, ne pas avoir un dernier coup de rideau, presque ne pas pouvoir être à table de lecture ensemble, toutes les interactions humaines que nous apprécions tant étaient disparu. C’était donc difficile au cours de l’année. Et c’était génial de pouvoir avoir tout le monde là-bas pour ce dernier épisode. Nous avons eu Kaitlyn [Dever] venez pour tourner cette scène.

L’une des histoires les plus touchantes de la première demi-heure a été les moments entre Kyle et Ed. Le but était-il de montrer à quel point Kyle a grandi depuis que les fans l’ont rencontré pour la première fois?



Oui. J’ai l’impression que, pour nous, une partie de cela était de montrer que le voyage de Kyle se poursuit, et il était très important pour nous d’approfondir le personnage de Kyle. Nous voulions nous assurer que nous gardions sa vision unique de la vie. Mais l’autre chose que nous avons toujours pensé était que Kyle était le personnage le plus pur de la série. Il était la personne que j’aurais aimé que nous soyons tous, rien que par sa profondeur d’esprit, sa générosité, son empathie. Et après cela, Kyle a eu une éducation très difficile. Et nous avons toujours eu l’impression qu’Ed était son père de substitution. Ed ressentait la même chose. Nous voulions donc, dans le dernier épisode, reconnaître l’importance de cette relation.

Et nous avons vu, comme vous l’avez mentionné, un peu le passage des règnes de Mike à Kristin dans cet épisode également. Y avait-il une approche similaire pour raconter cette histoire?

Oui. L’un des arcs que nous avons pour Mike au cours de la saison était l’une de ces choses que la pandémie lui a apprises. Vous n’avez pas tout le temps que vous pourriez penser avoir. [For him] et Vanessa, il a toujours voulu l’emmener dans tous les voyages qu’il a effectués pour tourner les catalogues pour Outdoor Man. Il va prendre sa femme cette fois-ci pour qu’ils puissent partager cette expérience ensemble, car finalement, c’était comme si la relation clé était Mike et Vanessa. Nous voulions donc que Mike cède les rênes du spectacle à la fin de cette saison afin que les gens sachent qu’Outdoor Man est entre de bonnes mains.