Le patron de l’Ecosse Steve Clarke “fier” de Jose Mourinho commente et prédit que l’Angleterre défiera la France et l’Italie pour la gloire de l’Euro 2020

L’Angleterre a été soutenue pour défier la France et l’Italie pour remporter l’Euro 2020 par le patron de l’Écosse Steve Clarke.

Clarke et Scotland seront désespérés d’en obtenir un contre l’Auld Enemy lors de leur affrontement dans le groupe D à Wembley vendredi prochain, EN DIRECT sur talkSPORT.

Clarke sera désespéré de battre l’Angleterre – mais accepte qu’ils soient l’un des favoris pour remporter le tournoi

Cependant, dans une interview avec talkSPORT, Clarke a félicité les Trois Lions en les qualifiant d’équipes les plus fortes du tournoi.

Mais l’Angleterre n’est pas l’équipe la plus remarquable pour soulever le trophée Henri Delaunay, estime Clarke.

“C’est un tournoi difficile à appeler”, a déclaré Clarke. « Il y a beaucoup de bonnes équipes là-dedans.

« Je pense que les Français vainqueurs de la Coupe du monde seront les favoris et à juste titre. Je ne vois pas trop loin au-delà des Français.

La France compte dans ses rangs Kylian Mbappe et Clarke pense qu’ils sont les favoris pour remporter l’Euro 2020

« Les Italiens sont bons, ils ont été très bons récemment. Et évidemment, l’Angleterre est aussi une équipe solide. L’Angleterre a autant de chances que n’importe qui d’autre.

Clarke a laissé sa marque en charge de l’Écosse en guidant la nation vers son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1998.

Il a plus que gagné ses galons après avoir travaillé comme assistant à Liverpool et West Ham et a également été le n ° 2 de Jose Mourinho lors du premier passage du Portugais à la tête de Chelsea.

Mourinho a engagé Clarke comme assistant lors de son premier passage à Chelsea. Clarke a quitté son poste à Stamford Bridge après quatre ans

Mourinho a déclaré que Clarke avait un esprit footballistique brillant et le joueur de 57 ans a répondu en affirmant que le Special One était le meilleur manager avec lequel il ait jamais travaillé.

“Quand un entraîneur de la qualité de Jose dit quelque chose comme ça à votre sujet, alors vous devriez être fier”, a ajouté Clarke.

« Nous avons passé de bons moments ensemble à Chelsea. C’est un entraîneur de haut niveau, probablement les meilleurs entraîneurs avec lesquels j’ai travaillé dans ma carrière, donc recevoir ce genre de compliment de Jose est très agréable.