Le patron de Leeds a reçu l’ordre de libérer un joueur de 1 million de livres sterling au stade Etihad

Marcelo Bielsa a reçu l’ordre de libérer la sensation de Leeds United, Joe Gelhardt, 19 ans, mardi soir.

Les gros matchs arrivent vite pour Leeds, qui a perdu 3-2 à Chelsea samedi soir.

La prochaine étape pour la tenue de Bielsa est un voyage chez les champions de Premier League au stade Etihad demain.

Gelhardt est sorti du banc pour marquer une égalisation tardive pour le club du Yorkshire à Stamford Bridge, seulement pour que Jorginho ait marqué un dernier penalty pour remporter une victoire pour Chelsea.

L’ancien joyau de Wigan Athletic, une signature d’un million de livres sterling à l’été 2020, n’a qu’un seul départ en Premier League à son actif.

Mais Lee Chapman, s’adressant à BBC West Yorkshire Sport, a exhorté Bielsa à jouer contre Gelhardt du premier XI au stade Etihad.

Il a déclaré: «Ils n’ont personne d’autre sur le banc et je ne pense pas que quiconque reviendra pour le prochain match qui ferait la différence. Je le jouerais. Il a la qualité, vous l’avez vu.

Gelhardt fera-t-il partie de la programmation?

Eh bien, la réponse est…..très probablement.

Le manager de Leeds n’a aucune préoccupation lorsqu’il s’agit d’aligner des jeunes, quelle que soit l’occasion – à condition qu’ils soient suffisamment prêts et mûrs pour gérer la scène sur laquelle ils sont invités à se produire.

Gelhardt vient de marquer à Chelsea, a changé le jeu contre les Wolves et a impressionné contre Tottenham Hotspur dans le nord de Londres en novembre.

Bien qu’il soit encore adolescent, Gelhardt a des capacités et une maturité au-delà de ses années et par conséquent, il est extrêmement possible que Bielsa lui fasse confiance contre Manchester City.

