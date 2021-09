Le patron de Leeds, Marcelo Bielsa, demande une «explication» à la Football Association sur les raisons pour lesquelles elle a confirmé le carton rouge de Pascal Struijk pour tacle contre l’adolescent de Liverpool Harvey Elliott

in

Marcelo Bielsa a appelé la Football Association à expliquer pourquoi le limogeage de Pascal Struijk lors de la défaite à domicile de Leeds contre Liverpool dimanche dernier a été confirmé.

L’arrière central néerlandais a reçu ses ordres de marche dans la seconde moitié de l’affrontement après avoir traîné l’adolescent Harvey Elliott, ce qui a laissé l’adolescent de Liverpool avec une fracture et une luxation de la cheville gauche.

L’interdiction de trois matchs de Struijk a été confirmée et Bielsa a été déconcerté

Elliott est susceptible d’être absent pendant plusieurs mois

Leeds a perdu son appel contre l’interdiction de trois matchs de Struijk, mais de nombreux observateurs, dont Elliott lui-même, ont convenu que le tacle du défenseur ne justifiait pas une expulsion et que la blessure avait été un événement anormal.

Bielsa a déclaré : « La majorité des pièces similaires à celle-ci ne génèrent pas les conséquences que celle-ci a générées. C’est pourquoi le joueur blessé admet qu’il n’y avait pas de mauvaise intention.

«Je comprends que ceux qui jugent et décident ont des arguments différents de ceux dont j’ai parlé, et ceux dont le joueur blessé a parlé, et leurs arguments sont ceux qui décident du résultat.

« C’est bien que ce soit ainsi. Ce qui serait utile, c’est de recevoir des informations qui expliquent comment éviter que ces choses occasionnelles ne génèrent une blessure. »

Bielsa veut que la FA explique sa décision

Bielsa a ajouté : « Nous devrions être guidés par les pensées de ceux qui décident (les autorités), pas par moi. Espérer recevoir une explication est peut-être excessif, mais cela aiderait à améliorer la prise de décision des joueurs.

La suspension de Struijk a laissé Bielsa sérieusement à court de défenseurs centraux pour le match de Premier League de vendredi soir à Newcastle, avec Diego Llorente et Robin Koch également indisponibles.

Llorente a été contraint de se retirer de la défaite 3-0 de dimanche contre Liverpool à Elland Road en raison d’une tension musculaire, tandis que Koch ne s’est pas remis d’une blessure au pubis qui l’a exclu depuis la défaite de la première journée à Manchester United.

“Sur les quatre défenseurs centraux que nous avons, nous ne pouvons pas compter sur Diego, Pascal ou Koch, mais nous sommes en mesure de résoudre le problème”, a déclaré Bielsa.

Elliott est maintenant sur la voie de la reprise

Le milieu de terrain confirmé argentin Adam Forshaw (claquage musculaire) devrait revenir en lice pour le match de championnat à domicile de la semaine prochaine contre West Ham.

Leeds et les adversaires de vendredi soir, Newcastle, viseront tous deux leur première victoire en championnat de la saison à St James ‘Park.

Mais alors que Bielsa continue de profiter de l’adoration des fans de Leeds après avoir ramené le club au sommet de la hiérarchie, la pression s’est à nouveau renforcée sur le patron de Newcastle, Steve Bruce.

Bruce a été raillé par les fans des Magpies lors de la défaite 4-1 du week-end dernier à Old Trafford et Bielsa a exprimé sa sympathie pour son homologue.

“Je me sens toujours attristé quand cela arrive à un manager et que leurs propres fans vont contre eux”, a déclaré Bielsa. “C’est l’un des pires sentiments qu’un manager puisse avoir.”