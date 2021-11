Le patron de l’équipe Ferrari Mattia Binotto insiste sur le fait qu’un rapide coup d’œil à la foule à Austin et l’on peut voir que la popularité de la Scuderia est toujours « très élevée ».

Ferrari a été la plus grosse chute dans une récente enquête mondiale sur les fans de F1 2021 menée par Motorsport Network, F1 et le groupe Nielsen.

Sondant 167 300 lecteurs de 187 pays différents, les chiffres de Ferrari ont pris un coup.

Alors que McLaren a trouvé son chemin vers le haut de la pile pour les favoris des fans, l’équipe recueillant 29,5% des voix, Red Bull a terminé deuxième et Ferrari troisième.

C’est la première fois que la Scuderia ne sort pas numéro un du vote des fans.

Binotto, cependant, n’est pas inquiet.

« Tout d’abord, nous nous concentrons sur la performance », a déclaré l’Italien selon Scuderiafans.com. « Cela devrait être la priorité, mais je pense que la popularité est également importante.

« J’ai entendu parler du résultat de l’enquête. Je dois dire que si je fais ma propre enquête et que je regarde les tribunes d’Austin, il y a encore beaucoup de rouge, donc je suis presque sûr que notre popularité dans le monde est toujours très élevée.

Cette combinaison de couleurs Tout simplement le meilleur 👌#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/1MvhgRqgks – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 2 novembre 2021

Ferrari n’a pas remporté de grand prix depuis 2019, tandis que le dernier titre mondial de la Scuderia remonte à 2007 lorsque Kimi Raikkonen a battu les coéquipiers de McLaren à la couronne.

Quant à McLaren, ils sont désormais l’équipe la plus populaire avec le PDG Zak Brown créditant ses pilotes pour cela avec Lando Norris et Daniel Ricciardo dans les quatre premiers dans les votes des pilotes.

Norris a également reçu le feu vert du public féminin de la F1, la Britannique étant leur pilote préféré sur la grille.

« C’est vraiment cool », a déclaré Norris, interrogé par le site Web de Formule 1 pour ses commentaires sur les résultats de l’enquête.

« Les fans sont la raison pour laquelle la Formule 1 existe, d’une certaine manière. J’ai l’impression de faire beaucoup pour les fans et c’est bien de savoir que beaucoup de gens me soutiennent, m’encouragent et sont juste là pour moi. C’est génial.

« C’est bon de savoir que je peux les influencer ou essayer de les aider à les changer, dire de bonnes choses de temps en temps. Normalement, je ne suis pas très doué pour dire de bonnes choses, mais…

« Le fait que j’ai la chance d’influencer tant de gens est assez impressionnant.

« Surtout, je suppose, avec les femmes. Il y a si peu de femmes dans le sport automobile et la course, donc plus j’espère avoir un impact sur cela et leur donner la chance de croire qu’elles peuvent être ici en Formule 1 – peut-être pas seulement en tant que pilote de course, mais aussi en tant qu’ingénieur ou mécanicien ou autre. – il y a beaucoup d’espaces pour eux de le faire.

« Si je peux avoir une influence sur eux, c’est super. Mais je suppose que plus il y a de fans, plus on est de fous. C’est une belle chose à voir.