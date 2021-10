Mattia Binotto s’est senti « un peu amer » alors que Ferrari a renoncé au pari de Charles Leclerc de terminer le GP de Turquie sans arrêt au stand, abandonnant la tête.

Alors que ceux qui le précédaient s’arrêtaient pour des pneus intermédiaires frais, Leclerc a demandé à Ferrari s’il pouvait aller jusqu’au bout sans piquer, en restant sur les mêmes pneus qu’il utilisait lors du tout premier tour du grand prix.

Ferrari a répondu oui et Leclerc a couru en P1 pendant près de 10 tours avant que Valtteri Bottas, en pneus neufs, ne le dépasse pour la tête. En P1, Ferrari a décidé de faire appel au pilote pour des pneus neufs, le Monégasque revenant à la quatrième place devant Sergio Perez.

Cela est devenu P3 lorsque Lewis Hamilton s’est finalement arrêté mais, hélas, Leclerc était de retour à la quatrième place lorsque Perez l’a dépassé pour la dernière place sur le podium.

Binotto a été laissé à la rue ce qui aurait pu être.

« Bien sûr, nous avons cru et nous avons essayé », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Je dois dire que nous sommes un peu amers en ce moment, c’est sûr que nous pensions que [Leclerc could win].

« Je pense que ça a été courageux de notre part d’essayer [to win] à ce moment là. Nous étions facilement P3, le risque était de perdre P3 pour P4. Ensuite, c’est arrivé, mais cela aurait aussi pu être une énorme opportunité.

« Il est donc juste d’avoir essayé cela.

« Lorsque Charles est revenu sur la bonne voie était de toute façon en avance sur Perez, dans ces premiers tours, tout le monde a souffert du grainage et d’une certaine manière nous avons payé pour cela. »

A absolument tout donné pour la victoire mais les pneus n'ont pas tenu jusqu'au bout. Ca nous a coûté le podium à la fin mais repart quand même avec de bons points en 4ème

Leclerc n’était pas le seul pilote à avoir payé un lourd tribut pour son arrêt tardif, Hamilton, un autre retardataire, a également du mal à faire entrer son Pirelli dans la zone de travail.

Binotto estime que les deux ont été forcés de pousser immédiatement dès le premier tour sur leurs nouveaux intermédiaires, les pneus ont montré plus de grain que ceux de leurs rivaux.

« Tout d’abord, il est arrivé qu’il y ait du grainage à l’arrière pour les deux, du moins certainement pour Charles », a déclaré le patron de l’équipe Ferrari.

« La piste était évidemment un peu plus sèche, mais cela dépendait surtout de la force avec laquelle vous aviez poussé à la sortie des stands. Et Charles qui sortait avec Perez derrière n’a pas eu le temps de gérer les pneus et leurs températures.

« Alors le grainage a commencé et il a dû le nettoyer. Je pense que Hamilton aussi dans cette phase a essayé de pousser pour rattraper ceux qui étaient devant et c’est peut-être ce qui s’est passé.

Carlos Sainz a fait doubler les points pour Ferrari, la Scuderia réduisant l’écart avec McLaren à 7,5 points avec six courses restantes.

« Je suis content de la course de Carlos, de cette récupération », a déclaré Binotto avec Sainz élu « pilote du jour » après avoir couru de la 19e à la 8e place.

« Il a prouvé aujourd’hui qu’il y avait le rythme de course. Charles l’a prouvé aussi, mais Carlos a aussi fait une bonne course.

« C’est dommage pour l’arrêt au stand car sans cela il aurait pu être encore plus en avance. Mais il a fait une belle course dès le premier tour et une belle récupération.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla