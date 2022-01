Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a expliqué pourquoi une étoile est le plan d’une refonte massive d’Anfield

Liverpool doit copier ce qu’il a fait à l’arrière gauche avec Kostas Tsimikas sur tout le terrain s’il veut remporter à nouveau le titre de Premier League, a déclaré un expert.

patron des rouges Jürgen Klopp a construit une solide équipe de départ qui a triomphé dans l’élite en 2020. De plus, leur parcours de 99 points est intervenu après une saison de 97 points et la gloire de la Ligue des champions en 2019.

Cependant, Liverpool n’a subi aucun coup de blessure majeur au cours de ces deux saisons.

Quand ils l’ont fait la saison dernière, cependant, Klopp a raté Virgil van Dijk, Jordan Henderson et Fabinho. Non seulement cela, mais ils ont eu du mal à remplacer ces joueurs de manière transparente.

Les Reds n’ont pas de telles inquiétudes à l’arrière gauche après l’arrivée de Tsimkas l’été dernier. L’international grec a connu une saine concurrence avec Andy Robertson pour le temps de jeu et les deux ont impressionné lorsqu’ils étaient dans l’équipe.

Selon Stan Collymore, cependant, Liverpool a besoin d’une telle concurrence sur tout le terrain. En effet, Manchester City est de sérieux prétendants au titre en raison de la profondeur de son équipe.

Interrogé sur Twitter sur la façon dont Liverpool pourrait récupérer le titre, Collymore a déclaré: « Un bien meilleur deuxième 11. Jurgen est le roi du premier XI mais probablement à Mayence ni Dortmund se sont concentrés sur un remplacement égal (en qualité et en capacité) pour chaque poste.

« Si le LFC veut consolider le succès des dernières saisons, il a besoin d’un bien meilleur deuxième XI. »

Il a ajouté dans un tweet séparé: « Tsimikas est à mon avis le plus proche d’une offre transparente et égale à Robbo lorsqu’il est absent.

«Il n’est pas Robbo bien sûr et je ne suggère pas qu’il l’est, mais Tsimikas donne presque la parité dans ce que Robbo fait techniquement, tactiquement et énergétiquement. Le LFC a besoin de cette parité à tous les postes.

On ne sait pas encore quel effet les absences de Mohamed Salah et Sadio Mane aura sur les chances de Liverpool.

Les stars respectives de l’Egypte et du Sénégal ont participé à la Coupe d’Afrique des Nations après le match nul 2-2 de dimanche dernier contre Chelsea.

Liverpool envisage le transfert de Luis Diaz

Mais les Reds auraient les yeux rivés sur le renforcement de leur attaque.

Salah, Mane et Roberto Firmino auront tous 30 ans l’été prochain et bien que de nouveaux contrats suffisent, Liverpool souhaite des ajouts à plus long terme.

Diogo Jota, 25 ans, représente le long terme pour Liverpool et il est déjà florissant sous Klopp.

Pourtant, Luis Diaz de Porto est une cible de transfert supposée pour les Reds.

Liverpool serait proche d’un accord d’une valeur de près de 60 millions de livres sterling pour l’international colombien.