Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, admet ses inquiétudes concernant la prise de contrôle de Newcastle alors qu’il la compare à la Super League européenne et avertit que l’argent des Magpies nouvellement riches ne garantit pas le succès

Jurgen Klopp insiste sur le fait que « l’argent ne peut pas tout acheter » alors que le patron de Liverpool a exprimé ses inquiétudes concernant le rachat de Newcastle et l’a comparé à la Super League européenne.

La semaine dernière, le Fonds d’investissement public saoudien [PIF] a acquis une participation de 80% dans le club, avec PCP Capital Partners d’Amanda Staveley et RB Sports & Media remettant 305 millions de livres sterling en échange des clés de St James ‘Park.

GETTY

Klopp s’est adressé au Newcastle lors de sa conférence de presse avant le voyage à Watford samedi

Klopp a admis qu’il ne pensait pas qu’il était juste qu’un autre club de football appartienne désormais à une nation entière – en particulier à la lumière du bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme.

Et malgré le fait que les Magpies deviendront une « superpuissance », Klopp a déclaré qu’il n’était « pas inquiet » de la menace que Newcastle pourrait représenter à l’avenir.

Lors d’une conférence de presse tatillonne vendredi avant le choc de Liverpool en Premier League à l’heure du déjeuner à Watford – EN DIRECT et EXCLUSIF sur talkSPORT – Klopp a dit :

« J’attendais une déclaration officielle de [Premier League CEO] Richard Masters ou quelqu’un d’autre.

« Comme nous le savons tous, il y a manifestement des inquiétudes concernant les questions de droits humains. C’est clair et je pense que nous ressentons tous la même chose là-bas.

« [But] cela ne s’est pas produit en premier lieu et cela ne s’est pas produit ensuite et, pourtant, c’est la situation.

Rex

Les choses s’améliorent pour Newcastle et leurs fans avec la récente prise de contrôle du club, mais Klopp s’inquiète de ce que cela pourrait faire pour l’avenir du football

« Qu’est-ce que cela signifie pour le football ? Il y a quelques mois, nous avons eu un énorme problème avec 12 clubs essayant de construire une Super League, et à juste titre, cela ne s’est pas produit, mais cela crée une nouvelle super équipe et c’est à peu près la même chose.

« Des places garanties en Ligue des champions dans quelques années, et avec la manière dont le fair-play financier est utilisé aujourd’hui, alors que personne ne sait exactement s’il existe encore ou pas…

« Les fans de Newcastle vont adorer, bien sûr, mais pour le reste, cela signifie simplement qu’il y a une nouvelle superpuissance à Newcastle.

« L’argent ne peut pas tout acheter, mais avec le temps, ils auront assez d’argent pour prendre de mauvaises décisions, puis prendre les bonnes décisions, et ils seront alors là où ils veulent être.

« La Premier League a évidemment pensé » essayons « . Je ne le sais pas, mais ce n’est pas la première fois, c’est désormais le troisième club appartenant à un pays.

Klopp pense que la domination que les Magpies pourraient désormais poser est désormais «immense», mais dit que les décisions prises en coulisses seront «plus importantes» que l’argent qu’elles peuvent dépenser.

« C’est le troisième club du football mondial que je connaisse qui appartient à un pays et qui appartient évidemment à la famille la plus riche de la planète », a ajouté le patron de Liverpool lorsqu’il a ensuite été interrogé à nouveau sur la prise de contrôle.

« Les possibilités qui s’ouvrent sont bien sûr immenses. C’est fondamentalement comme la Super League maintenant – juste pour un club.

«Mais bien plus important que l’argent, ce sont les bonnes décisions. Nous avons gagné la Ligue des champions il y a deux ans et il y avait déjà ces deux clubs impliqués qui appartiennent à des pays, et avec des équipes brillantes.

« Le football est un jeu merveilleux où vous pouvez toujours gagner des matchs même lorsque la puissance financière de l’adversaire est beaucoup plus grande que la vôtre.

Un grand nombre de fans ont protesté contre leurs clubs pour leur rôle dans l’échec de la Super League européenne

« Honnêtement, je ne suis vraiment pas inquiet à ce sujet, je viens de décrire la situation.

« Mais, vous le savez tous, cela ne se fera pas du jour au lendemain et Newcastle n’est même pas en sécurité dans la ligue cette année. Il n’est pas sûr à 100 % qu’ils resteront dans la ligue et que [relegation] ralentirait un peu le processus, c’est sûr.

« Mais je pense qu’il y aura beaucoup de changements au cours des prochaines années, c’est un projet énorme, et il est clair que dans cinq, six ou sept ans, Newcastle – si les propriétaires sont assez patients – sera une nouvelle superpuissance, ou un ancien superpuissance est revenue parce qu’ils ont eu beaucoup de succès dans le passé.

« Les nouveaux propriétaires de Newcastle ont assez d’argent pour acheter toute la ligue, alors peut-être qu’ils en ont envie à un moment donné et cela ouvre à nouveau la même chance pour tout le monde… nous verrons. »

