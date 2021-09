Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, dénonce les propositions de Coupe du monde tous les deux ans élaborées par Arsène Wenger

in

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a lancé des plans pour une Coupe du monde tous les deux ans, insistant sur le fait que les propositions sont «toutes une question d’argent» et montrent un manque de soin pour le bien-être des joueurs.

Arsène Wenger, l’ancien manager d’Arsenal, a été chargé d’examiner s’il était possible de réduire l’écart entre les finales de quatre à deux ans, après une demande de l’association de football saoudienne au Congrès de la FIFA en mai.

Klopp pense que le calendrier du football est beaucoup trop rigoureux comme il l’est

Le président de l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, Aleksander Ceferin, a déclaré que les plans “tueraient le football” et que les pays du continent pourraient boycotter le tournoi.

Et Klopp, un adversaire constant du calendrier mondial du football encombré, l’a maintenant rejoint pour dénoncer les propositions.

Lors de sa conférence de presse avant un déplacement à Leeds dimanche, le patron de Liverpool a déclaré : « Il n’y a pas d’autre sport au monde avec un calendrier aussi implacable. Pas de sport physique. Il existe des sports plus exigeants comme l’athlétisme et les marathons, mais ils n’en courent pas 20, 30 ou 40 par an.

« Nous savons tous pourquoi cela se produit. Quoi que les gens disent qu’il s’agit de donner des opportunités à différents pays, en fin de compte, tout est une question d’argent, c’est comme ça.

Wenger était un révolutionnaire dans la pirogue – et maintenant il essaie de changer le beau jeu pour le mieux en dehors du terrain, mais cette idée n’a pas été approuvée par beaucoup

“C’est très bien. Mais à la fin, à un moment donné, quelqu’un doit commencer à comprendre que sans les joueurs – les ingrédients les plus importants de ce jeu merveilleux – nous ne pouvons pas y jouer. Personne n’est plus important que les joueurs.

« Imaginez si tous les deux ans il y a une Coupe du monde et qu’il y aura un championnat d’Europe tous les deux ans. Cela signifie pour les joueurs de haut niveau qu’ils jouent chaque année un grand tournoi.

« Cela signifie qu’ils ont une pause de trois semaines chaque année. Toutes les choses qui ont surgi ces dernières années en tant que nouvelles idées concernaient toujours plus de jeux. Ce n’est pas juste à long terme.

« Ce que je dis n’est absolument pas important, évidemment, mais personne n’a pensé aux joueurs lorsqu’ils ont décidé que le dernier match était vendredi matin à 1h30 notre heure. Et le prochain match aurait pu être samedi.

«Mais ils s’en moquent, ils s’en moquent tout simplement. C’est toujours un intérêt principal, et tout le reste n’est pas intéressant.

«Il doit y avoir un moment où toutes les confédérations se réunissent et commencent à penser au jeu et pas seulement à leurs avantages. J’ai déjà 54 ans, je ne sais pas si je serai en vie quand cela arrivera.

