Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, n’est pas préoccupé par l’absence de poignée de main de Diego Simeone après que le patron de l’Atletico Madrid a insisté sur le fait qu’il pensait que le rituel d’après-match était « faux ».

Simeone s’est élancé dans le tunnel au coup de sifflet final sans aucune reconnaissance de son homologue il y a quinze jours lorsque Liverpool a battu son équipe 3-2 au Wanda Metropolitano.

Ils sont deux des plus grands managers du football

Et dans la préparation du match retour à Anfield, l’Argentin a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec les poignées de main obligatoires après les matchs avec des émotions fortes pour les deux entraîneurs à la fin des matchs.

« Je n’aime pas les salutations après le match parce que ce sont les émotions des deux côtés dans des esprits émotionnels différents », a-t-il déclaré.

«Je sais qu’au Royaume-Uni, c’est une coutume et un signe de respect, mais je ne le partage pas et je n’aime pas la fausseté que cela peut inclure, alors je me comporte comme je le ressens.

« Je ne connais pas très bien Klopp en tant que personne, mais je sais que c’est un excellent entraîneur qui a fait un excellent travail dans tous les clubs où il a été. »

On a demandé à Klopp le camouflet de Simeone après le match à Madrid, mais il dit qu’il ne se soucie pas de serrer la main de l’Argentin après le match à Anfield maintenant qu’il est au courant de sa position.

Klopp et Simeone ont développé toute une rivalité

« Je le respecte beaucoup », a déclaré Klopp.

« Nous ne nous connaissons pas mais je respecte ce qu’il fait à l’Atletico, absolument exceptionnel contre des équipes fortes année après année. Vraiment impressionnant.

« La poignée de main ? Si je savais qu’il ne le fait pas, alors je ne l’essayerais pas.

« Nous étions tous les deux émotifs [after the game in Madrid] mais maintenant je sais qu’il n’aime pas faire ça, donc pas de problème.

« Ensuite, nous pouvons tous rentrer chez nous heureux mais entre les poignées de main, c’est un match important, qui me préoccupe davantage. »

Ce sera la quatrième rencontre en trois saisons entre les deux équipes et le couple précédent, la victoire palpitante de Liverpool il y a quinze jours et la victoire d’Atleti à Anfield en mars 2020 qui a éliminé les titulaires, ont eu tous les éléments d’une grande rivalité moderne.

Klopp a admis dans le passé qu’il n’aimait pas la façon dont Simeone fait jouer son équipe de l’Atletico Madrid

L’ancien arrière latéral de l’Atletico Burnley et Tottenham, Kieran Trippier, insiste pour qu’ils se rendent à Anfield à la recherche de la victoire qui réduira l’avance de cinq points de leurs hôtes dans le groupe B.

« Nous ne participons à aucun match pour tenter de nous qualifier pour le tirage au sort. Nous voulons gagner, nous avons cette mentalité de gagnant dans ce club », a déclaré l’international anglais.

« Nous y allons en toute confiance, nous avons cette équipe fantastique.

«Nous avons montré du caractère, le combat et le désir de battre Liverpool l’année dernière et ce ne sera pas différent.

« On y va demain avec la même mentalité de vainqueur pour prendre les trois points. »