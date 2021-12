Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, pessimiste sur l’accord des clubs de Premier League anglaise sur cinq remplacements

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, et le patron de Manchester City, Pep Guardiola, avaient demandé cinq remplacements la semaine dernière.

Le manager de Liverpool, Juergen Klopp, a réitéré la nécessité de cinq remplacements en Premier League pour protéger les joueurs dans un calendrier exigeant et des cas croissants de COVID-19, mais a reconnu qu’il n’avait pas vu tous les clubs accepter de faire un changement.

Les meilleures ligues de vol en Europe ont adopté la règle pour augmenter le nombre de remplacements par match à cinq pour alléger la charge de travail des joueurs au milieu de la pandémie de COVID-19, mais les clubs de Premier League ont voté contre la motion.

Quinze matchs de Premier League ont déjà été reportés ce mois-ci en raison d’épidémies de coronavirus entraînant un empilement de matchs, tandis qu’un manque de joueurs disponibles a obligé ceux qui se sont remis de COVID-19 à jouer plus de minutes.

La Premier League a enregistré un record de 103 cas de COVID-19 au cours de la semaine dernière.

« Vous avez besoin de 14 votes pour le changer – il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je ne sais pas combien de joueurs de Burnley jouent au football international. Lorsque nos joueurs ont trois matchs, ils n’ont pas de match », a déclaré Klopp aux journalistes lundi.

«Nous parlons d’un problème que certains clubs et certains joueurs ont certainement, mais c’est décidé par d’autres équipes. Parce qu’on en fait un concours, ils disent non. C’est un vrai problème.

« La meilleure ligue du monde, la ligue la plus intense au monde, est la seule ligue avec encore trois remplaçants. Ce n’est pas juste, nous devrions le changer (mais) je ne vois pas de réelle chance de le changer, pour être honnête.

L’entraîneur de Brentford, Thomas Frank, a également demandé l’introduction de cinq remplacements.

«Je suis tout à fait d’accord pour dire que nous avons besoin de cinq sous-marins. Je sais que je fais (partie de) l’un des clubs avec le budget le plus bas et probablement l’équipe la plus mince, mais je pense toujours que cela nous aidera tous », a déclaré Frank.

Le manager de Watford, Claudio Ranieri, a déclaré lundi qu’il avait eu sa première « séance d’entraînement normale » depuis le 10 décembre et a convenu que cinq remplacements étaient la « bonne solution ».

« En Italie, j’ai été le premier à parler de cinq changements parce qu’il est très important de ne pas trop pousser la forme physique des joueurs », a déclaré Ranieri.

« S’ils ne s’entraînent pas et qu’ils doivent ensuite jouer – nous jouons maintenant tous les trois jours – comment est-il possible de garder des joueurs sur le terrain pendant 90 minutes et je ne peux changer que trois joueurs ? »

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, et le patron de Manchester City, Pep Guardiola, avaient demandé cinq remplacements la semaine dernière.

Cependant, le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré que le fait d’exprimer leurs points de vue lors d’une réunion avec la ligue la semaine dernière était comme parler à un mur.

