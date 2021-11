Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, révèle ce qu’il a dit à Mikel Arteta sur la ligne de touche lors d’une furieuse altercation avec le patron d’Arsenal

Jurgen Klopp a révélé la raison pour laquelle lui et Mikel Arteta se sont affrontés lors de la première moitié de la victoire dominante de Liverpool 4-0 sur Arsenal à Anfield.

Les Reds ont pris vie pour sceller une victoire impressionnante après une bagarre sur la ligne de touche entre les deux managers, où l’on pouvait voir le patron des Gunners dire à Klopp de « f *** off ».

Arteta et Klopp ont connu une première mi-temps à Anfield et ont dû être calmés par le quatrième officiel

Les deux managers ont expliqué la raison de l’altercation en colère

Sadio Mane a ouvert le score à la fin de la première mi-temps avant que les hôtes ne s’enfuient après la pause alors que Diogo Jota, Mohamed Salah et le remplaçant Takumi Minamino – avec sa première touche – sont tous inscrits sur la feuille de match à Anfield.

Et Klopp a admis à talkSPORT qu’il avait vu rouge parce qu’il pensait qu’Arteta et d’autres membres de l’équipe d’entraîneurs essayaient d’influencer l’arbitre pour que Mane soit réservé après avoir attrapé Takehiro Tomiyasu avec un coude voyou.

L’as sénégalais a reçu un carton jaune, mais Klopp dit qu’il ne pouvait pas comprendre ce qu’Arteta essayait de réaliser avec ses protestations.

« Avec la situation, Sadio n’a pas touché le joueur », a déclaré l’Allemand sur l’incident.

Mane a été réservé pour ce défi sur Tomiyasu après les appels d’Arteta

« Ensuite, ils montent et demandent un carton jaune. Cela arrive si souvent contre Sadio. C’est arrivé contre le Real Madrid l’année dernière et il n’a rien pu faire parce que l’arbitre était sur lui en train de dire « encore une chose et c’est parti ».

«Pour un joueur offensif, ce n’est pas un joueur dur ou un plaqueur plus fou.

« Pour l’Atletico ici [at Anfield], nous avons dû l’enlever à la mi-temps car ils ont essayé de diminuer notre nombre ici.

« J’ai juste demandé : ‘Que voulez-vous dans cette situation ? Montrer des cartons jaunes pour aucun contact, sinon ce serait un jeu fou.

Arteta a insisté sur le fait que les deux managers essayaient simplement de soutenir leur propre équipe alors qu’il minimisait la gravité de l’incident.

« Il a essayé de défendre son camp et j’ai essayé de défendre le mien. » Arteta a dit de la confrontation.

La paire est maintenant en bons termes après le match

«Ça reste sur le terrain, c’est tout et on s’est serré la main après.

La dernière fois avant la pause internationale, les Reds ont perdu leur invincibilité de 26 matchs avec une défaite à West Ham, mais ont rebondi avec style en éliminant cliniquement les Gunners alors que leur séquence de 10 matchs consécutifs sans défaite prenait fin.

Lorsqu’on lui a demandé si l’affichage de son équipe était parfait par Sam Matterface de talkSPORT, Klopp a ajouté: « Non. La perfection n’était pas le mot que j’avais en tête depuis la fin du match mais je pense que nous avons très bien fait.

« Nous ne pouvons pas tenir ce genre de performances et d’objectifs pour acquis et nous ne le ferons pas, mais la pause internationale n’est pas un bon moment.

« Ce n’est pas seulement un problème pour nous, mais nous avons perdu le dernier match et les garçons vont partout sur la planète.

« Ensuite, ils sont revenus et ce sont des bribes et nous n’avons qu’une seule session pour préparer le match contre l’équipe en forme de la ligue. C’est donc délicat.