Le patron de Love Island dit que l’inclusion des insulaires homosexuels serait une “difficulté logistique” .

Un patron d’ITV a déclaré que l’inclusion de candidats homosexuels sur Love Island serait une “difficulté logistique” en raison du format de l’émission.

S’adressant à RadioTimes.com, la commissaire d’ITV, Amada Stavri, a déclaré que l’émission exigeait que les candidats aient un choix égal lors du couplage, mais que les producteurs visent plus de diversité lors de l’annonce de la distribution de l’émission de cette année.

“En ce qui concerne les insulaires gays, je pense que le principal défi concerne le format de Love Island”, a déclaré Stavri.

« Il y a une sorte de difficulté logistique, car même si les Islanders n’ont pas besoin d’être à 100 pour cent d’affilée, le format doit en quelque sorte leur donner un choix égal lorsqu’ils s’associent. »

L’émission a recherché des candidats LGBTQ + pour cette série, qui devrait commencer plus tard ce mois-ci, les patrons encourageant les candidatures sur Tinder.

“Notre seule condition pour les candidats sur Love Island est qu’ils ont plus de 18 ans, qu’ils sont célibataires et qu’ils recherchent l’amour”, a déclaré un porte-parole.

L’ancienne candidate Megan Barton Hanson a également soulevé la question de la représentation LGBTQ+, avec des gros titres disant qu’elle reviendrait dans la série s’ils faisaient une série gay. Dans une interview avec The Tab, elle a exhorté les fans à continuer à pousser sur les réseaux sociaux, car “les producteurs font attention à ce que le public veut voir”.

Comparant la situation à The Cabins, qui présentait plus de diversité que Love Island, le patron d’ITV Stavri a déclaré: «Les formats n’ont pas autant de restrictions que Love Island. Nous sommes donc très attentifs à cela dans notre programmation sur ITV et nos séries de rencontres. Mais c’est la difficulté avec Love Island.

Stavri a ajouté qu’une annonce de casting viendrait bientôt et a promis plus de diversité. “La programmation sera annoncée dans les temps et il va sans dire que nous voulons encourager une plus grande inclusion et diversité en termes d’insulaires gays”, a-t-elle déclaré.

Ce n’est pas la première fois que la question est soulevée par les producteurs. En 2017, le producteur exécutif Richard Cowles a déclaré: “J’aimerais voir ce que serait une version gay de la série, mais essayer de mélanger les deux serait difficile.”

Love Island 2021 sera diffusé sur ITV2 en juin. Pour tous les derniers potins, actualités, rumeurs et mèmes de Love Island, assurez-vous d’aimer The Holy Church of Love Island sur Facebook.

