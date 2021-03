Le patron de l’UE, VDL, refuse de signer un nom pour une réponse mondiale aux pandémies | Politique | Nouvelles

Le nom du président de la Commission européenne a été omis d’une liste de signataires soutenant la création d’un traité international. La liste comprenait le Français Emmanuel Macron, l’Allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Charles Michel. Le Premier ministre Boris Johnson a également soutenu les appels à empêcher «l’isolationnisme et le nationalisme» lors de la lutte contre les pandémies à l’avenir.

Une source de l’UE a déclaré: « En effet, la Commission a été informée de l’éditorial et de la portée du traité sur les pandémies, mais a choisi de ne pas cosigner. »

Mme von der Leyen, ancienne ministre allemande de la Défense, a été au centre d’une tentative menée par Bruxelles pour bloquer les expéditions de vaccins vitaux contre le coronavirus.

Elle a suggéré que les pays ayant de meilleurs taux de vaccination et moins d’infections que l’UE ne soient pas autorisés à se faire envoyer des injections fabriquées en Europe.

Le chef de la Commission a refusé de signer malgré plusieurs offres pour qu’elle adhère au pacte de leadership, ont déclaré des initiés.

Même les extrémistes, le président Macron et son homologue italien Mario Draghi, parmi les plus bruyants dans la campagne pour une interdiction d’exportation des vaccins menée par Bruxelles, ont signé la lettre conjointe.

Une porte-parole de la Commission européenne a déclaré: « Permettez-moi de souligner qu’il existe une coopération étroite entre le président et le président du Conseil européen sur la préparation à une future pandémie. »

Mais le responsable a refusé de confirmer ou de nier que Mme von der Leyen se soit vu offrir l’opportunité de se joindre aux dirigeants mondiaux pour signer l’article d’opinion, publié aujourd’hui dans un certain nombre de journaux européens.

La lettre, l’un des plus grands efforts internationaux conjoints pour négocier un traité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, appelle à «un accès universel et équitable à des vaccins sûrs, efficaces et abordables».

Des sources affirment que la déclaration conjointe pourrait avoir un impact positif sur les querelles entre le Royaume-Uni et l’UE au sujet des expéditions de vaccins.

Les pourparlers entre Londres et Bruxelles se poursuivent cette semaine.

M. Michel et M. Johnson auraient discuté de la possibilité de négocier un traité mondial de vaccination lors de leurs entretiens la semaine dernière.