Le patron de l’UFC, Dana White, a été testé positif pour COVID-19 après le dîner de Thanksgiving, mais Joe Rogan l’a aidé à retrouver son odeur et son goût en 24 heures

Le patron de l’UFC, Dana White, a confirmé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et qu’il était entré en isolement avec sa famille après avoir contracté le virus après un dîner de Thanksgiving.

Cependant, l’homme de 52 ans insiste sur le fait qu’il peut déjà sentir et goûter à nouveau grâce à son ami proche Joe Rogan, qui lui a recommandé un traitement médicamenteux qui l’a aidé presque instantanément.

Le patron de l’UFC est en voie de guérison après avoir contracté COVID-19

S’exprimant sur le podcast Jim Rome, White a confirmé qu’il avait reçu son diagnostic positif après avoir passé les vacances dans le Maine.

Bien qu’il soit doublement vacciné, il a déclaré avoir demandé conseil à Rogan, car le comédien et commentateur a également contracté le virus lui-même en août.

Le commentateur couleur de l’UFC s’est lancé dans une cure d’anticorps monoclonaux, d’ivermectine, d’un Z-pack, de prednisone, d’une goutte de NAD et d’une goutte de vitamine afin de se soigner.

Et après avoir subi un traitement tout aussi rigoureux, White admet qu’il se sent déjà à son meilleur.

« Il a dit de vous procurer des anticorps monoclonaux dès que possible, alors je l’ai fait », a déclaré White. « J’avais les anticorps monoclonaux en moi. Puis il m’a dit de faire une perfusion de NAD. J’ai fait ça juste après.

« Le lendemain, donc dimanche à 8 heures du soir, je n’ai ni goût ni odeur. Je me lève mardi pour me préparer à me raser. En nettoyant mon rasoir, je pouvais sentir l’alcool.

« Mon goût et mon odeur étaient de retour le lendemain à 11 heures. Ensuite, j’ai pris une dose d’ivermectine. Hier, j’ai fait une perfusion de vitamines et aujourd’hui, je fais une autre perfusion de NAD.

« Je suis vacciné. Ce n’est pas comme si j’étais un théoricien du complot fou et anti-vax ou quoi que ce soit de ce genre de choses », a ajouté White. « Rogan est un gars très brillant, un gars très intelligent qui parle aux meilleurs et aux plus brillants. »

Le patron de l’UFC a ce qu’il appelle une salle de sport «assez standard», alors j’espère qu’il restera actif de manière isolée

«Rogan a travaillé avec 30 ou 40 personnes qui ont fait cela, et il ne jure que par cela, et c’est un bon ami à moi que je connais depuis plus de 20 ans.

« Je crois en ce qu’il dit. J’attaque cette chose avec les méthodes que Rogan a apprises de personnes très intelligentes.