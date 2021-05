Le patron de l’UFC, Dana White, dit que “ ne serait pas mal pour Jon Jones de l’emporter ” car il doute qu’ils parviendront un jour à trouver un accord pour se battre chez les poids lourds

Lorsque Francis Ngannou a battu Stipe Miocic pour devenir champion des poids lourds de l’UFC, le monde a immédiatement commencé à être enthousiasmé par le fait que Jon Jones soit son premier challenger.

Jones est sans doute le plus grand combattant de l’UFC de tous les temps et après avoir clairement exprimé son intention de se battre chez les poids lourds lorsqu’il a annulé son titre de 205 lb, le président de l’UFC, Dana White, avait déjà déclaré que Jones obtiendrait une chance au titre à ses débuts dans les poids lourds.

Jon Jones et Dana White sont en désaccord sur l’argent

Mais les plans pour ce combat sont allés au sud et rapidement. Lorsque Jones a insisté sur le fait qu’il voulait un salaire de carrière, White a reculé devant ses demandes et Derrick Lewis est rapidement devenu le favori.

S’adressant à TMZ, White dit qu’il est passé de Jones à défier complètement Ngannou.

«Ouais, je suis absolument passé à autre chose», a déclaré White.

«Écoutez, je me bagarre tous les samedis. Nous avons une fenêtre où nous essayons de construire des combats et de faire bouger certaines choses. Si les combats ne se produisent pas dans cette fenêtre, nous passons à autre chose, et de manière réaliste, je veux dire que je le dis depuis le début, Derrick Lewis est le gars qui devrait obtenir les coups de titre.

«Il a battu Francis Ngannou. Il est le suivant, il sort de superbes performances et c’est une conclusion. Nous avançons. »

Ngannou et Lewis se sont battus pour la première fois à l’UFC 226 en 2018

Comme le dit White, Lewis est un challenger méritant, mais il ne porte pas la même intrigue que Jones face à Ngannou. Vraisemblablement, ce combat ne se déroulera pas comme il le ferait avec Jones non plus.

Alors, est-ce que Bones est complètement hors de propos? Sa course à l’UFC est-elle en danger?

«Cela dépend de Jon», dit White. «Il pourrait absolument se battre à nouveau à 205 livres. Il a dit qu’il ne se battrait pas [Stipe Miocic] et maintenant Derrick et Francis se battent, alors nous verrons comment ce combat se déroule.

Lewis et Ngannou devraient se rencontrer fin août, selon White, et si Jones s’en allait, il n’aurait pas honte.

Instagram @jonnybones

Jones est passé des poids légers aux poids lourds pour défier les grands de la division des poids lourds

“Il n’y a rien de mal à sortir en tête non plus – Jon Jones est invaincu, il n’a jamais été battu”, a-t-il poursuivi.

«Pour ceux qui ne savent pas, vous voyez que 1 défaite sur son record, il n’a pas perdu ce combat, il a gagné ce combat de façon dominante comme la plupart de ses combats.

«C’était une époque où la Nevada Athletic Commission était à son plus faible et il y avait un arbitre qui n’aurait pas dû être là et il a volé ce combat à Jon Jones. Donc, ce ne serait pas une mauvaise chose pour lui de l’emporter.

White a essayé de retirer cette perte de DQ du record de Jones depuis des années maintenant, mais il semble que cela n’arrivera pas.

Une chose que l’histoire nous dit, c’est que la plupart des gens qui essaient d’aller contre les Blancs à la recherche de plus d’argent en sortent rarement vainqueurs. Ce serait dommage si la course des poids lourds de Jones n’arrive jamais à cause de cela.