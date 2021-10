Le patron de l’UFC, Dana White, dit que Tyson Fury contre Deontay Wilder III est « exactement ce dont la boxe avait besoin » après la défaite d’Anthony Joshua contre Oleksandr Usyk

Dana White a fait l’éloge du combat « génial » entre Deontay Wilder et Tyson Fury, le décrivant comme « exactement ce dont la boxe avait besoin ».

Les titres poids lourds WBC et Ring Magazine étaient en jeu, mais le combat de trilogie entre deux des meilleurs poids lourds de cette époque avait beaucoup plus de gravité que de simples babioles.

Fury KO’d Wilder conservera son titre des poids lourds

Pendant trois ans, Wilder et Fury se sont tourmentés, leurs deux premiers combats préparant parfaitement le terrain pour un combat de trilogie dont on parlera pendant des décennies dans les mêmes tons fébriles qu’il méritait à Las Vegas.

Le Britannique a mis son homme sur la toile dès le troisième tour, mais l’ancien champion s’est rallié et a terrassé Fury à deux reprises avec sa main droite de marque.

Pourtant, le «Gypsy King» a regardé la mort en face à plusieurs reprises et ne craint aucun homme, trouvant la force de se retirer du sol et de laisser tomber Wilder deux fois de plus au 10e puis au 11e round.

White a toujours exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont les gens dans les échelons supérieurs de la boxe se conduisent et a déploré que les meilleurs ne se battent pas les meilleurs. Mais le patron de l’UFC n’a que des éloges pour ce qu’il a vu samedi soir à Sin City.

Frank Micelotta/FOX

Le champion WBC a chanté une interprétation de « Walking in Memphis »

« Je pensais que c’était génial », a-t-il déclaré dans la série Contender de Dana White. «Je pense que le combat des poids lourds qui a eu lieu samedi… et laissez-moi vous dire ceci (d’abord). En y entrant, mon processus de pensée était « pour quoi, pourquoi ? tu sais ce que je veux dire.

« (Joshua) vient de se faire battre, et oui, pourquoi faire ça… Vous savez pourquoi ? Parce que la boxe avait besoin de ça. La boxe avait besoin de ce combat.

«C’était un combat de poids lourds incroyable. Je pensais que les deux gars se sont battus.

«Et pour que Fury arrive à 277 livres et vous savez combattre comme il s’est battu.

2020 Josh Hedges

Le patron de l’UFC aime la boxe, mais a toujours déploré la façon dont le sport a été géré

« Soyez renversé, relevez-vous et continuez à vous battre. C’était juste, c’était exactement ce dont la boxe avait besoin.

« Donc, [I am] heureux que cela se soit produit et félicitations à tous les deux, à toutes les personnes impliquées et au sport de la boxe. »