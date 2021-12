Le patron de l’UFC, Dana White, dit qu’un Michael Chiesa ivre est tombé et lui a ouvert les yeux en essayant d’entrer dans l’octogone et de célébrer la victoire de Julianna Pena au titre UFC

Michael Chiesa ne se battait pas sur la carte UFC 269, mais il a quand même réussi à s’en sortir avec une blessure.

Le poids welter de l’UFC était à Las Vegas pour soutenir sa coéquipière Julianna Pena dans sa tentative de détrôner Amanda Nunes et bien qu’elle soit une grave outsider, c’est exactement ce que la Vixen vénézuélienne a fait.

Alors que Pena a choqué le monde en éliminant très probablement la meilleure combattante de MMA de tous les temps, Chiesa a tenté de rejoindre son ami dans l’octogone. Cependant, le joueur de 34 ans est tombé sur le chemin de la cage et n’a pas été autorisé à entrer.

Selon le patron de l’UFC, Dana White, Chiesa avait un peu trop bu et c’est ce qui a conduit à sa chute.

« Comment puis-je dire cela sans embarrasser le gars », a déclaré White. « Il a un peu trop bu ce soir. Quand elle a gagné, il a paniqué et a essayé de sauter dans l’octogone et est tombé sur le visage, s’est coupé l’œil et lui a ouvert l’œil, puis s’est disputé avec la police qu’il devait entrer dans l’octogone et être avec elle, parce que c’est son coéquipier.

« [The police] Je l’ai traîné dehors, je l’ai fait sortir et je l’ai calmé dans le dos, et je suis retourné lui parler pendant une minute, et tout va bien.

On dit que Chiesa a subi une coupure autour de l’œil et qu’il a été escorté de la T-Mobile Arena après la confrontation avec la police.

Vous pouvez voir par la vidéo ci-dessous où Chiesa tente de sauter la barricade de son siège au premier rang avec plusieurs combattants de l’UFC, dont Meisha Tate, qui regardent.

Chiesa et Pena s’entraînent toutes les deux à Sikjitsu à Spokane, Washington. Pena est maintenant la championne des poids coq féminin de l’UFC, mais ses célébrations n’ont pas mis en vedette Chiesa.

Chiesa a une fiche de 24-6 dans sa carrière et s’est classé neuvième à 170 livres à l’UFC. Il était sur une impressionnante séquence de quatre victoires consécutives jusqu’à ce qu’il subisse des défaites consécutives en août puis en novembre.