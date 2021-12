Le patron de l’UFC, Dana White, refuse d’exclure le titre de Conor McGregor au retour d’une blessure, mais suggère de terminer la trilogie de Nate Diaz

Si tout se passe comme prévu, le président de l’UFC, Dana White, pourrait récupérer sa vache à lait d’ici l’été 2022.

Conor McGregor s’est cassé la jambe en combattant Dustin Poirier en juillet, mais l’Irlandais a retrouvé un nouveau niveau de détermination lors de sa convalescence et devrait reprendre l’entraînement le mois prochain.

‘The Notorious’ a sérieusement pris du poids dans le gymnase pendant sa convalescence après une blessure

« Ce que j’ai dit à propos de lui et que je dirai toujours à son sujet, c’est que le gars a beaucoup d’argent, mais il est toujours très passionné par le combat », a déclaré White à ESPN.

«Il est motivé pour revenir et il fait tout ce qu’il doit faire pour se préparer à jouer à nouveau.

« Il me dit cela, et vous pouvez le voir dans tous ses [social media] postes et la façon dont il agit.

The Notorious a parlé d’un coup pour le titre à son retour et a intensifié cette idée à la suite de la victoire de Charles Oliveira sur Dustin Poirier à l’UFC 269.

McGregor n’a qu’une victoire à l’UFC à son actif depuis qu’il est devenu le tout premier double champion de l’UFC en 2016. Presque n’importe qui d’autre avec ce record se moquerait de la salle s’il voulait un tir au titre, mais McGregor est, et sera pour toujours, un cas particulier.

Conor McGregor a clairement indiqué qu’il voulait Charles Oliveira

Le joueur de 33 ans est une sensation au box-office et a été en tête d’affiche de huit des 10 films à la carte les plus vendus de l’UFC.

Avec tout cet esprit, White hésite à dire si McGregor pourrait obtenir un titre ou non, mais il ne l’exclura pas non plus.

« Si tout se passe bien avec la guérison de sa jambe, il sera de retour cet été. Je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemblera le paysage au moment où il reviendra. Dustin Poirier pourrait être à la retraite au moment où McGregor reviendra », a-t-il ajouté.

« Je ne sais pas [if he could fight for the title right away when he comes back]. Je ne connaîtrai pas la réponse jusqu’à ce qu’elle se rapproche.

L’année 2021 a été difficile pour McGregor

Oliveira est presque certain de défendre ensuite son titre des poids légers contre Justin Gaethje. Si le champion conserve sa ceinture, McGregor ressemble à une option qui plairait au Brésilien.

Mais si Gaethje gagne, l’Américain a déjà déclaré que McGregor devrait remporter une ou deux victoires avant de lui donner une chance.

Le combat de retour naturel pour McGregor à de nombreux yeux, et celui de White, serait d’affronter Poirier et de vraiment terminer leur série. Cependant, le patron de l’UFC suggère que le combat final sur l’accord actuel de Nate Diaz pourrait être contre McGregor.

« La trilogie avec McGregor est toujours là. Ce combat pourrait arriver. Nous pourrions faire ce combat », a déclaré White tout en confirmant que Nate n’avait plus qu’un combat dans son contrat actuel et cherche à lui offrir un grand combat. »

Diaz vs McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC