Le patron de l’UFC, Dana White, refuse le combat de Jake Paul avec Jorge Masvidal, maintenant YouTuber cible Derek Brunson

Les négociations de Jake Paul avec Dana White ne se passent pas bien.

La star de YouTube devenue boxeuse professionnelle voulait ensuite combattre Jorge Masvidal, mais le président de l’UFC a déjà freiné cette idée.

Jake Paul a continuellement irrité Dana White

En fait, White veut voir Paul affronter la légende de l’UFC Anderson Silva.

“Masvidal pèse 170 livres”, a déclaré White. « Il aime les 170 livres. Va combattre quelqu’un de ta taille. Anderson Silva n’est pas sous contrat, il a 46 ans – c’est la tranche d’âge dans laquelle tu aimes combattre – et il a ta taille et il gagne en fait des combats.

«Si vous regardez l’histoire de Jake Paul, Jake Paul combat des joueurs de basket qui n’ont jamais combattu ou il veut combattre des gars plus âgés qui n’ont pas gagné de combat depuis des années.

«Anderson Silva a en fait boxé, il a gagné des combats, il a 46 ans et il est dans votre catégorie de poids. Voilà. C’est une évidence. Combattez Anderson Silva…

Anderson Silva est resté bas avant de bondir avec le crochet pour KO Tito Ortiz la dernière fois

« Les fans aimeraient probablement voir ce combat. C’est en fait un combat viable qui vendrait en fait des pay-per-views. Parce que peu importe ce qu’ils te disent, il n’est pas en train de vendre des pay-per-views.

« Le frère l’a fait. Logan, quand il a combattu Floyd Mayweather, ils ont vendu des PPV. Triller ne vend pas de conneries.

«Ces gars ne pouvaient pas foutre le bordel de donner des pay-per-views. Si Jake Paul sort et combat réellement Anderson Silva, c’est un combat viable.

Derek Brunson, qui a battu l’Anglais Darren Till la dernière fois, a déclaré que cela ne le dérangerait pas d’affronter Paul en attendant d’affronter Israel Adesanya.

Le pedigree de lutte de Brunson s’est avéré trop pour Till lors de sa dernière sortie

« La blonde Brunson ne perd pas. Je m’adapte à n’importe quel environnement. Je déjoue et déjoue puis brutalise les combattants. @jakepaul viens au @ufc pour un combat, on peut faire les règles que tu veux dans un contrat, alors je suis sûr que @danawhite me prêtera pour un match de boxe ! @aliabdelaziz000”

Le poids moyen serait sans aucun doute un pas en avant dans la compétition pour Paul et est beaucoup plus proche de sa taille. Cependant, Paul croit encore une fois que le problème réside dans Dana White.

« Je suis désolé que vous ayez accepté le fait que vous apparteniez à Dana White et que vous deviez être prêté, comme une voiture. Vous et vos compagnons de combat méritez mieux.

Frank Warren a récemment déclaré qu’il avait entamé des discussions avec l’équipe de Paul au sujet d’un combat avec Tommy Fury, donc l’enfant à problèmes a certainement des options sur la table. Pourtant, l’obsession continue entre Paul et White ne montre aucun signe de ralentissement.