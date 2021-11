Le patron de l’UFC, Dana White, révèle qu’il a fait un pari de 100 000 $ sur Canelo Alvarez éliminant Caleb Plant et minimise le combat croisé avec Kamaru Usman dans un combat champion contre champion

Le président de l’UFC, Dana White, avait son propre événement à organiser samedi soir, mais il n’a pas pu résister à regarder le boxeur Saul ‘Canelo’ Alvarez unifier la division des super-moyens.

White a été surpris en train de regarder Canelo affronter Caleb Plant alors qu’il était assis au bord du ring pour Rose Namajunas contre Zhang Weili et a plaisanté en disant qu’il était dans l’intérêt de son solde bancaire de voir qui a gagné.

White était impatient de voir comment se déroulait son pari lors de l'UFC 268

White a regardé Namajunas contre Weili s’affronter tout en vérifiant le combat de Canelo en même temps

Les blancs ont gagné 40 000 $ sur le résultat, révélant qu’il avait misé 100 000 $ sur un KO de Canelo.

Après l’événement, il a été interrogé sur les commentaires du champion des poids mi-moyens de l’UFC Kamaru Usman plus tôt cette semaine sur sa volonté d’affronter Canelo, qui a unifié la division des super-moyens avec sa victoire à Las Vegas.

Usman a mentionné un combat croisé avec Canelo et la moitié de l’appel vient d’essayer de faire quelque chose qui effraie le cauchemar nigérian.

« Vous ne voulez pas combattre Canelo…. Allez mec, arrêtons cette merde.

Saul Alvarez n’est pas aussi enthousiasmé par le combat croisé que Kamaru Usman l’est

« Parlez d’héritage, regardez ce que j’ai fait jusqu’à présent », a déclaré Usman avant l’UFC 268.

« Quand j’ai fini et que je m’éloigne, les gars vont regarder en arrière et dire: » Wow, il était spécial. » Tout comme nous l’avons fait avec certains des plus grands. Donc, si je regarde l’héritage, je veux faire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Ces types ne me font plus vraiment peur.

« Bien sûr, il y a la peur de moi-même et de ne pas participer à la compétition et de ne pas avoir l’air que je veux regarder, mais ce qui me fait peur, c’est depuis quand avons-nous déjà vu livre pour livre dans les deux sports de combat [fight in] leur prime? On n’a jamais vu ça. Le monde n’aimerait-il pas voir ça ? Je sais que je le ferais.

Canelo a eu une réponse simple aux commentaires. « Payday », a-t-il dit avec un sourire narquois, suggérant qu’Usman en poursuivait simplement un.

Et il n’a pas tort, Canelo aurait remporté un sac à main garanti de 40 millions de dollars.

Canelo est désormais le champion du monde incontesté des poids super-moyens WBA, WBC, IBF et WBO

Mais Usman a toujours raison – la collision de deux stars livre pour livre dans les sports de combat est intrigante.

Canelo peut choisir de rester à 168 livres et de défendre son titre contre David Benavidez et quelques autres, ou il peut revenir aux poids légers et affronter des ennemis dangereux comme Dmitry Bivol et Artur Beterbiev.

Pour Usman, il a pratiquement éliminé la division des poids welters. Si Leon Edwards peut vaincre Jorge Masvidal à l’UFC 269, il sera certainement le prochain challenger.

Usman a battu Edwards en 2015, mais les deux hommes sont maintenant des combattants très différents.

GETTY

Kamaru Usman est le roi livre pour livre de l’UFC aujourd’hui