Le patron de l’Ukraine Andriy Shevchenko évalue l’Angleterre avant le match des quarts de finale de l’Euro 2020

Andriy Shevchenko a conduit l’Ukraine aux quarts de finale de l’Euro pour la première fois de son histoire (Photo: .)

L’entraîneur-chef de l’Ukraine Andriy Shevchenko s’attend à un affrontement « incroyablement difficile » en quart de finale de l’Euro 2020 contre l’Angleterre, mais insiste sur le fait que l’équipe de Gareth Southgate « ne devrait pas effrayer » ses joueurs lorsqu’ils entreront sur le terrain ce week-end.

L’Angleterre a battu l’Allemagne pour s’assurer une place dans les huit derniers grâce aux buts de Raheem Sterling et Harry Kane en seconde période dans un Wembley ravi, les Three Lions n’ayant toujours pas concédé un seul but lors du tournoi.

Les 16 derniers matchs de mardi entre l’Ukraine et la Suède semblaient prêts pour une séance de tirs au but après qu’Emil Forsberg ait annulé le premier match d’Oleksandr Zinchenko, mais Artem Dovbyk a trouvé le chemin des filets dans les derniers instants de la prolongation pour envoyer les hommes de Shevchenko au tour suivant.

C’est la première fois de l’histoire que l’Ukraine parvient à franchir la phase de groupes, et encore moins à atteindre les quarts de finale, mais son manager ne semble pas découragé par le défi qui attend son équipe.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

L’ancien attaquant emblématique de l’AC Milan et de Chelsea est cependant “pleinement conscient” de la menace que pourrait représenter une Angleterre invaincue au Stadio Olimpico de Rome samedi soir.

“L’Angleterre est une grande équipe, elle a un banc profond, une équipe d’entraîneurs exceptionnelle et nous sommes pleinement conscients de la difficulté de ce match”, a déclaré Shevchenko aux journalistes lors de sa conférence de presse d’après-match.

“J’ai vu leurs trois matches de groupe, pas la victoire d’aujourd’hui contre l’Allemagne parce que nous devions nous préparer pour notre propre match contre la Suède.

«Ils sont incroyablement difficiles à affronter, mais leur force ne devrait pas nous effrayer.

“Cela devrait nous motiver car tout est possible dans le football comme dans la vie et nous mettrons tout en œuvre pour donner encore plus de raisons de se réjouir à nos fans.”



Sterling a ouvert le score alors que l’Angleterre battait l’Allemagne pour une place en quart de finale (Photo: .)

S’exprimant peu de temps après la victoire 2-0 de l’Angleterre sur l’Allemagne, un Southgate ému a exhorté ses joueurs à se tourner rapidement vers le match très important de ce week-end à Rome.

“Cela n’avait pas vraiment besoin que je le dise, mais lorsque nous sommes entrés dans les vestiaires, nous parlions déjà de samedi”, a déclaré le patron de l’Angleterre.

« Parce qu’aujourd’hui a été une performance immense mais à un prix, émotionnellement et physiquement à un prix. Nous devons nous assurer que nous récupérons bien et mentalement, nous sommes dans le bon espace. C’est un moment dangereux pour nous.

«Nous aurons cette chaleur du succès et ce sentiment dans tout le pays que nous n’avons qu’à nous présenter pour gagner la chose. Nous savons que ce sera un immense défi à partir de maintenant.

« Les joueurs le savent. Ils sont déjà allés aux dernières étapes, ils savent à quel point cela a été difficile.

« Leurs pieds sur terre, ils doivent se sentir confiants dans leur façon de jouer, dans leur performance. Mais nous sommes venus ici avec une intention et nous n’y sommes pas encore parvenus.

