Le patron de l’Ukraine Andriy Shevchenko évalue les chances de l’Angleterre à l’Euro 2020

L’ancien attaquant de Chelsea a soutenu les Three Lions pour battre le Danemark (Photo: UEFA)

Le patron de l’Ukraine battue, Andriy Shevchenko, a soutenu l’Angleterre pour vaincre le Danemark lors de la demi-finale de l’Euro 2020 à Wembley, bien qu’il pense que les quatre dernières équipes ont toutes reçu un énorme avantage.

L’équipe de Gareth Southgate contrôlait totalement son affrontement en quart de finale avec l’Ukraine à Rome samedi soir, remportant une impressionnante victoire 4-0 grâce aux buts de Harry Kane, Harry Maguire et Jordan Henderson.

Shevchenko a été très impressionné par la performance de l’Angleterre et pense qu’ils peuvent faire mieux qu’à la Coupe du monde 2018, où ils ont été éliminés en demi-finale par la Croatie.



L’Angleterre a fait une superbe démonstration pour épater l’Ukraine (Photo: .)

Interrogé sur la qualité de l’Angleterre dans le tournoi, Shevchenko a répondu : “Je pense que l’Angleterre a joué de manière très pragmatique aujourd’hui.

«Ils ont utilisé leurs flancs forts, ils ont utilisé nos erreurs et ils ont très bien joué, à un niveau supérieur.

«Ils contrôlaient le jeu, mais il y a eu des épisodes où nous avons commis des erreurs et nous ne pouvions vraiment rien faire en retour.

« Parfois, nous avons eu de bonnes périodes, de bonnes opportunités, mais nous ne les avons pas réellement utilisées.

Plus : Premier League



«Mais l’équipe anglaise est vraiment forte – individuellement et en équipe – et elle a un excellent entraîneur. Ils ont atteint les demi-finales et je vois que cette équipe peut jouer en finale.’

Le match de samedi au Stadio Olimpico est le seul match que l’Angleterre disputera à l’extérieur de Wembley, les quatre demi-finalistes ayant disputé leurs trois matches de groupe à domicile ; L’Angleterre à Londres, l’Italie à Rome, le Danemark à Copenhague et l’Espagne à Séville.

Shevchenko pense que ce n’est pas une coïncidence et déclare : « Je pense que c’est un énorme avantage. Tout d’abord, vous jouez les matchs dans votre propre stade.



Shevchenko et Yarmolenko ont tous deux félicité l’Angleterre pour leur victoire (Photo: PA)

«Vous n’avez pas à voyager, vous vous entraînez sur votre propre terrain, vous avez tout le personnel autour. Ce petit détail fait une si grande différence.

Comme Shevchenko, le skipper ukrainien et ailier de West Ham Andriy Yarmolenko ne tarit pas d’éloges sur l’Angleterre, déclarant après la défaite : “Je pense que la victoire de l’Angleterre ce soir était bien méritée. Mes félicitations à eux; Je leur souhaite bonne chance dans leurs prochains matchs.

« Oui, aujourd’hui, nous avons perdu, mais nous devrions regarder contre qui nous avons perdu. À mon avis, nous avons perdu contre l’une des meilleures équipes du monde.

PLUS : Gareth Southgate envoie un message de classe à quatre remplaçants inutilisés après que l’Angleterre a battu l’Ukraine

PLUS : Frank Lampard et Rio Ferdinand s’extasient sur la signature « spéciale » de Manchester United de Jadon Sancho après l’affichage en Angleterre

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();