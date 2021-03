Pep Guardiola a rejeté les rumeurs d’un désaccord dans le vestiaire avec Raheem Sterling alors que Manchester City se préparait pour son affrontement en Ligue des champions contre le Borussia Mönchengladbach à l’Etihad.

Sterling a été une omission surprise pour la victoire 3-0 de City sur Fulham à Craven Cottage samedi et des rumeurs sur les réseaux sociaux ont ensuite suggéré que le couple s’était brouillé à ce sujet.

Getty Images – Getty Sterling travaille avec Guardiola depuis quatre ans et demi

Cependant, Sterling a rapidement annulé ces rumeurs et Guardiola a insisté sur le fait que l’ailier anglais a bien répondu à son omission et qu’il sera de nouveau en lice pour affronter Mönchengladbach lors du match retour de leur huitième match à Budapest.

Guardiola a déclaré: «Il voyage avec l’équipe, bien sûr. Toute l’équipe se rend à Budapest pour jouer la Ligue des champions.

«Raheem et tous les joueurs s’entraînent et réagissent toujours très bien. Je ne m’attends pas à ce qu’ils soient heureux, les gars ne jouent pas, c’est normal, c’est toujours arrivé depuis la création du football.

«Raheem a été si important et si important pour l’équipe et pour nous tous.

«Tous les joueurs respectent mes décisions, bien sûr qu’ils le font. Je n’ai jamais trouvé dans ma carrière en 14 ans en tant que manager un joueur qui était heureux quand ils ne jouent pas, mais ils réagissent et se comportent très bien.

Getty Images Guardiola a rejeté les affirmations de Zinchenko selon lesquelles City peut gagner le quadruple

Guardiola a ajouté qu’il n’était pas nécessaire que Sterling ait à nier les rumeurs selon lesquelles le couple aurait eu un désaccord.

«Certaines rumeurs folles sur les réseaux sociaux aujourd’hui… C’est absolument FAUX», a écrit Sterling dimanche sur Twitter. «Dans l’attente d’une grande semaine avec l’équipe.»

Interrogé sur ce tweet, Guardiola a déclaré: «Il n’a pas besoin de le faire. Rien ne s’est passé. Il n’a pas été sélectionné, c’est tout.

«Parfois au cours de la saison, par exemple lorsque nous nous sommes rendus à Stamford Bridge, nous avions 14 joueurs de la première équipe et le reste venait de l’Académie. Dans cette position, il est facile de faire la sélection et tout le monde est heureux et impliqué.

«Quand vous avez 20 joueurs de première classe (disponibles) qui ont eu un succès incroyable, ce sera toujours injuste envers eux. C’est le but. J’ai maintenant 20 joueurs.

AFP L’équipe de Pep affrontera Mönchengladbach mardi dans une excellente position globale

«Dans ce match (Fulham), il (Sterling) n’a pas été sélectionné, mais dans un autre match, c’était d’autres joueurs.»

Lors d’une conférence de presse intéressante pour prévisualiser le match de Mönchengladbach, que City débutera avec une avance cumulée de 2-0, Guardiola a également publiquement annulé les affirmations du défenseur Oleksandr Zinchenko selon lesquelles son équipe peut gagner le quadruple.

S’exprimant devant son entraîneur, l’arrière gauche Zinchenko a répondu positivement lorsqu’on lui a demandé si City pouvait remporter les quatre trophées dans lesquels ils concourraient ce trimestre.

« Bien sûr, tout est possible », a déclaré l’Ukrainien de 24 ans. «Nous avons une équipe incroyable, les meilleurs joueurs du monde. Certainement, pourquoi pas?

«À l’intérieur du vestiaire, je peux voir des yeux affamés. Tout le monde a tellement faim des titres. C’est ce que nous voulons. »

Guardiola a été presque immédiatement en désaccord.

« Je suis plus âgé que M. Zinchenko, j’ai plus d’expérience et je ne suis pas d’accord avec lui », a déclaré le patron de City, qui a 26 ans le plus ancien de l’arrière gauche. «La seule chose dont il doit s’inquiéter, c’est d’essayer de faire un bon match demain et d’essayer de passer.

«Quatre titres est une utopie. Cela n’est jamais arrivé auparavant et je pense que cela n’arrivera jamais. On pense juste à celui-ci, puis au suivant à Goodison Park, puis à la pause internationale. Si vous me demandez si je suis d’accord avec Zinchenko, je dirais non, complètement non.