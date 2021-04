Le patron de Man City, Pep Guardiola, rejoint le manager de Liverpool Jurgen Klopp dans l’opposition de la Super League européenne

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, est devenu le dernier personnage important du “ six gros ” de la Premier League à remettre en question les projets de Super League européenne.

City est l’un des six clubs – aux côtés de Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham – à planifier une division séparatiste pour laquelle ils n’auraient pas à se qualifier et ne pourraient jamais être relégués.

.

Guardiola ne semble pas soutenir la Super League européenne

Il a suscité l’indignation universelle au sein de la communauté mondiale du football, y compris les supporters, les joueurs et le personnel des clubs en son centre.

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp et le milieu de terrain James Milner ont tous deux admis qu’ils n’étaient pas d’accord avec le projet lundi soir – et maintenant Guardiola a exprimé ses inquiétudes.

“Ce n’est pas un sport où la relation entre l’effort et le succès n’existe pas”, a déclaré mardi le patron de la ville lors de sa conférence de presse.

“Ce n’est pas un sport où le succès est déjà garanti, ce n’est pas un sport où peu importe quand on perd.”

.

Les fans de tout le pays ont exprimé leur dégoût

Comme Klopp, Guardiola a insisté sur le fait que les questions étaient posées aux mauvaises personnes, car les footballeurs et les managers n’ont joué aucun rôle dans la formulation de l’idée.

Guardiola a ajouté: «C’est un peu inconfortable pour nous. Nous n’avons pas toutes les informations. Une fois que nous aurons toutes les informations, je donnerai mon avis.

«C’est une déclaration, et rien de plus.»

L’Espagnol a appelé les responsables du projet, à savoir les propriétaires des clubs concernés, à se manifester et à donner plus de détails.

.

Florentino Perez dirige la Super League européenne, avec le propriétaire de Man United, Joel Glazer, et le propriétaire de Liverpool, John W Henry, ses vice-présidents.

Il a déclaré: «Nous allons jouer en Ligue des champions la semaine prochaine, nous allons essayer d’atteindre la finale, et l’année prochaine, nous allons jouer des compétitions européennes parce que nous le méritons, nous l’avons gagné sur le terrain.

«Nous avons fait notre travail et, après cela, les bonnes personnes doivent clarifier. Ils ont l’obligation, le devoir le plus tôt possible, aujourd’hui mieux que demain, de sortir partout dans le monde et de clarifier la situation à venir, les avantages et les raisons pour lesquelles ils ont pris la décision.