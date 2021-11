Le patron de Man Utd cible la recherche d’une maison à Chesire alors que les discussions sur le déménagement s’intensifient

Brendan Rodgers serait à la recherche d’une nouvelle maison à Chesire après que Manchester United en ait fait sa principale cible pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer.

Les Le patron de Leicester continue d’impressionner avec son travail au King Power et est fermement dans le cadre pour prendre la place chaude à Old Trafford. Les derniers liens surviennent alors que la pression augmente sur Solskjaer après des résultats et des performances lamentables de United cette saison.

Le Norvégien en est actuellement à sa troisième saison complète avec le diables Rouges. Cependant, il n’a pas encore remis de trophée à ce moment-là.

Cette sécheresse pourrait se poursuivre si les résultats récents contre les rivaux mortels de Liverpool et de Manchester City sont valables.

Avec Solskjaer apparemment sur ses dernières jambes, d’autres options de gestion sont déjà évoquées à United.

Le chef parmi les noms liés est le patron des Foxes, Rodgers. Et The Sun affirme que l’Irlandais du Nord est maintenant à la recherche d’une propriété dans les régions de Wilmslow et Alderley Edge.

Cette nouvelle ne fera que renforcer les spéculations selon lesquelles un passage à Old Trafford est presque certainement envisageable.

L’homme de 48 ans prenant les rênes de United entraînerait certainement une certaine controverse, après son passage de trois ans en tant que manager de Liverpool.

Rodgers a guidé Leicester vers une cinquième place en Premier League. Il a également remporté la FA Cup lors de son passage avec les Foxes.

Mais il a travaillé avec un budget bien inférieur à celui de ses quatre premiers rivaux. À cette fin, il existe un fort sentiment que si Rodgers était soutenu à Old Trafford, il pourrait considérablement augmenter la fortune du club.

Rodgers a également impressionné lorsqu’il a guidé son équipe vers une victoire 4-2 sur les hommes de Solskjaer plus tôt dans la saison.

Solskjaer reste provocant

Mais malgré tous les discours sur un changement de direction, Solskjaer n’abandonne pas le combat pour l’instant.

S’exprimant lorsqu’on lui a demandé s’il était en sursis après la défaite de City, Solskjaer a déclaré: « Non, je ne commence pas à me sentir comme ça. J’ai une bonne communication tout le temps avec le club qui est très directe et honnête à propos de la situation.

«Je suis sûr que quand nous reviendrons, les joueurs seront frais dans leur esprit après les internationaux. Bien sûr, les exigences envers moi et les joueurs vont être élevées, les attentes et nous devons juste revenir à ce à quoi, comme je l’ai dit, nous avons commencé à ressembler et à ce que nous étions pendant un moment et nous avons les joueurs pour le faire.

Antonio Conte était également lié à la sellette des Red Devils avant de prendre le relais à Tottenham.

Un autre homme lié au rôle est l’ancien entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane. Le Français a entraîné Cristiano Ronaldo pendant son mandat au Bernabeu.

Cependant, Zidane est considéré comme plus risqué, n’ayant jamais réussi en Angleterre.

