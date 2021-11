Le patron de Man Utd, Ralf Rangnick, prépare le transfert d’Amadou Haidara

Ralf Rangnick souhaite amener Amadou Haidara à Manchester United (Photo: .)

Ralf Rangnick recevra des fonds pour renforcer son équipe de Manchester United en janvier et le patron allemand souhaite amener le milieu de terrain du RB Leipzig Amadou Haidara à Old Trafford.

Les Diables rouges ont confirmé la nomination de Rangnick au poste de manager par intérim lundi matin, le joueur de 63 ans devant être aux commandes jusqu’à la fin de la saison.

Ole Gunnar Solskjaer a été démis de ses fonctions le week-end dernier à la suite d’une mauvaise forme et l’ancien milieu de terrain Michael Carrick a été nommé responsable temporaire de la victoire de mardi en Ligue des champions contre Villarreal et du tirage au sort de la Premier League dimanche à Chelsea.

Rangnick a quitté son poste de responsable des sports et du développement du club russe du Lokomotiv Moscou pour occuper le poste à Manchester United et envisage déjà de renforcer son équipe au Theatre of Dreams avant la fenêtre de transfert de janvier.

Le désir du manager de presser et de jouer sur le pied avant est bien connu et le Times dit que Rangnick a identifié son ancien joueur Haidara comme une cible pour United.

Rangnick a signé Haidara alors qu’il était manager du RB Leipzig et l’international malien aurait une clause de libération de 33 millions de livres sterling écrite dans son contrat.

Haidara, 23 ans, se rapproche de 100 apparitions pour Leipzig alors qu’il a déjà remporté 24 sélections internationales pour le Mali.

Haidara aurait une clause libératoire de 33 millions de livres sterling (Photo: .)

Après avoir passé six mois en tant que manager par intérim de Manchester United, Rangnick restera à Old Trafford pendant deux ans supplémentaires dans un rôle de consultant.

Rangnick a déclaré à propos de sa nomination: « Je suis ravi de rejoindre Manchester United et je me concentre sur la réussite de cette saison.

« L’équipe est pleine de talent et a un bon équilibre entre jeunesse et expérience », a ajouté Rangnick.

« Tous mes efforts au cours des six prochains mois seront d’aider ces joueurs à réaliser leur potentiel, à la fois individuellement et, surtout, en équipe.

« Au-delà de cela, j’ai hâte de soutenir les objectifs à long terme du club sur une base de conseil. »

Rangnick rejoint Manchester United avec les géants de la Premier League à la huitième place du classement, 12 points derrière Chelsea et cinq points en dehors des places de la Ligue des champions.

