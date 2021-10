Le patron de Man Utd, Solskjaer, appelle les joueurs à « se lancer » dans la course au titre de Premier League

Ole Gunnar Solskjaer s’inquiète de la forme récente de Manchester United (Photo: .)

Ole Gunnar Solskjaer a exhorté son équipe de Manchester United à s’améliorer, sinon ils risquent d’être laissés pour compte dans la course au titre de Premier League.

United n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matches de Premier League, une série qui a inclus des défaites décevantes contre Leicester et Aston Villa.

Les Red Devils se dirigent vers le match de demain avec Liverpool à la sixième place du classement et risquent de perdre sept points derrière l’équipe de Jurgen Klopp avec une défaite à Old Trafford.

Le sous-feu Solskjaer a admis que son équipe n’avait pas été assez bonne ces derniers temps, avant d’expliquer en détail pourquoi cela pourrait être le cas.

« Nous avons perdu des points récemment dont nous ne sommes pas satisfaits. Nous devons partir d’ici et vraiment, vraiment y aller », a déclaré Solskjaer.

« Il n’y a pas de temps à perdre car même si la saison est longue, les équipes contre lesquelles nous sommes en compétition ne vous donneront pas trop d’options pour les rattraper. »

«Nous savons que nous étions trop ouverts contre Leicester, trop faciles à couper. Nous avons concédé de mauvaises chances de contre-attaque et des buts sur balles arrêtées ces derniers temps et c’est quelque chose sur lequel nous travaillons et que nous devons corriger.

« Ce qui est amusant, c’est que cette saison, nous avons eu plus de joueurs derrière le ballon que la saison dernière, mais nous avons été plus faciles à jouer.

« Nous avons encaissé des buts que nous aurions pu éviter, c’est certain. Nous travaillons pour nous améliorer, les garçons sont d’accord sur ce que nous devons faire et ils font de leur mieux.

« Nous concourons à un niveau si élevé que si vous vous éteignez pendant une fraction de seconde, vous serez puni. C’est la différence entre ce niveau et celui d’en-dessous — concentration et concentration.’



