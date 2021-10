Le patron de Man Utd, Solskjaer, répond au journaliste; exige que les critiques de Ronaldo regardent et apprennent

Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a répliqué après la déclaration d’un journaliste au sujet de ses joueurs, et a exhorté tous les critiques de Cristiano Ronaldo à regarder et à apprendre de la représentation de ce soir.

Manchester United est revenu de 2-0 pour assurer une victoire critique 3-2 en Ligue des champions. Atalanta est entré dans la pause deux buts à la bonne, bien que le score aurait pu être tout à fait différent si les hôtes avaient été cliniques dans le dernier tiers.

Alors que la pression montait sur Solskjaer ces dernières semaines et occupait provisoirement la dernière place du groupe compte tenu des autres scores de l’époque, United avait une mi-temps pour sauver une campagne européenne en difficulté.

Ce qui a suivi a été un retour mémorable amorcé par Marcus Rashford, poursuivi par Harry Maguire et complété par Cristiano Ronaldo.

S’adressant à BT Sport après le match Solskjaer a déclaré: «Les fans sont une grande partie de ce club. La section de chant y a maintenu les joueurs avec leur croyance. C’est ce que vous faites à Manchester United un soir de Ligue des champions.

«Ce coin du stade ici est le meilleur au monde. Il y a un moment où vous êtes en panne en tant que supporter mais vous continuez.

«Je pense que nous avons bien joué la première mi-temps aussi. Deux occasions, deux buts. Cela devait s’arrêter si nous voulons survivre. On a l’habitude de faire ça dans ce club [going behind]. Je pensais que nous avions bien joué et ils ont marqué un but à partir de rien, puis un autre coup franc. Mais ils n’ont jamais cessé de croire et ont continué.

Lorsque le journaliste de BT a déclaré que le retour de ce soir prouvait que les joueurs de Man Utd jouaient toujours pour Solskjaer malgré les récents mauvais résultats, le Norvégien a rétorqué : « Ne manquez pas de respect aux joueurs.

« Ils jouent pour Manchester United et ils savent qu’ils sont les hommes les plus chanceux du monde. Ce soir, ce sont les hommes les plus chanceux du monde car ils jouent pour Manchester United. C’est ce que tant de millions de garçons et de filles veulent faire.

« Il a eu des occasions en première mi-temps mais Marcus a continué. Il a reçu un coup mais il va être très important pour nous.

«C’était une finition instinctive de la part d’Harry. Je ne pense pas que vous vous attendiez à ce qu’il marque celui-là. Et Cristiano est super devant le but. Si quelqu’un veut le critiquer pour ses efforts et son rythme de travail, il suffit de regarder ce match. Regardez comment il court.

«À la mi-temps, j’ai dit de s’assurer que nous obtenions le prochain but, car alors nous gagnerons le match. Tant que nous ne concédons pas, j’étais presque sûr que nous gagnerions le match. Il s’agissait simplement de prendre des risques.

Maguire en a marre d’encaisser le même type de buts

Le capitaine de United Maguire s’est également adressé à la presse, déclarant à BT Sport : « La première mi-temps, nous avons encaissé deux mauvais buts. Deux grands moments du jeu.

« Pour le premier, ils nous ont rattrapés et pour le second, c’est un set-play que nous ne devrions pas concéder. Nous nous sommes créés beaucoup d’occasions en première mi-temps, nous savions donc à la mi-temps que le prochain but serait crucial.

«Nous avons obtenu les buts dont nous avions besoin et que nous méritions et je pense que nous méritions la victoire à la fin. Oui, nous avons rendu les choses difficiles mais c’est une formidable victoire au final.

« J’ai eu les yeux dessus tout le chemin [Cristiano Ronaldo’s goal]. J’étais juste derrière lui. Son saut, son timing, c’était parfait dans le coin.

« Nous le voyons jour après jour à l’entraînement et dans les buts qu’il a marqués tout au long de sa carrière. Il nous a de nouveau inscrit un but énorme en Ligue des champions.

« C’est normalement avec ma tête [that Maguire scores]. Je n’ai pas réussi à en ranger un. C’est mon premier objectif de la saison et de la Ligue des Champions. Un moment de fierté avec ma famille ici.

«Nous avions deux buts de retard et nous devons nous affiner avec cela. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions. je pense que Marcus [Rashford] eu deux tête-à-tête en première mi-temps.

«Nous travaillons dur pour être plus solides, mais il s’agit de gagner et les trois ou quatre derniers matchs, nous avons concédé trop de coups de pied arrêtés. Ce sont de belles marges mais nous devons faire mieux. Nous avons fait preuve d’une grande complicité. Nous avons été applaudis à la mi-temps par certains de ces fans et ils nous ont donné la conviction dont nous avions besoin. »

