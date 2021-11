Le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, exhorte les stars marginales comme Donny van de Beek et Jadon Sancho à soutenir leurs coéquipiers avant le choc de la Ligue des champions

Ole Gunnar Solskjaer a encouragé ses joueurs marginaux à soutenir leurs coéquipiers avant leur affrontement en Ligue des champions contre l’Atalanta.

United a récemment subi de nombreuses critiques en raison de mauvaises performances, comme sa défaite 5-0 contre Liverpool, mais a répondu avec insistance par une victoire 3-0 sur Tottenham.

Solskjaer était un homme heureux après la victoire sur les Spurs

Ils devront poursuivre leur remontée en forme contre Atalanta – que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT.

Un changement de tactique a fonctionné pour Solskjaer contre les Spurs, mais un certain nombre de grands noms n’ont toujours pas pu entrer sur le terrain, telle est la qualité de son équipe.

Mason Greenwood et Anthony Martial ne figuraient pas tous les deux dans le nord de Londres.

La dernière apparition de Donny van de Beek pour les Red Devils était lors de la défaite de la Coupe Carabao contre West Ham en septembre.

La carrière de Van de Beek est au point mort à Old Trafford

Pendant ce temps, la signature estivale Jadon Sancho est entrée en remplacement tardif contre l’Atalanta lors du match retour et il n’a plus joué depuis.

Mais Solskjaer a appelé ses stars marginales à mettre leurs problèmes derrière eux et à se concentrer sur faire de leur mieux pour le club.

« Quand vous avez une équipe en pleine forme à Man United, il y aura toujours des joueurs de bonne qualité qui ne joueront pas », a déclaré le joueur de 48 ans.

«Cela s’est produit dernièrement, certains joueurs ont dû se contenter d’une place sur le banc et vous devez saisir vos opportunités lorsque vous l’obtenez, et je ne peux rien reprocher à l’attitude et à la motivation qui doivent également venir de l’intérieur.

Sancho n’a ni buts ni passes décisives en 11 matches pour Man United depuis un énorme transfert estival du Borussia Dotmund

« Cela arrivera toujours à Man United, les joueurs traverseront des périodes difficiles lorsqu’ils ne jouent pas et c’est à ce moment-là que leur personnage est révélé et je suis satisfait de la plupart des miens. »

Il a ajouté: « Quand vous êtes dans un endroit comme celui-ci, nous avons tellement de joueurs et nous n’avons le temps pour personne de bouder ou de ne pas donner d’énergie à l’équipe.

«Si vous n’êtes pas dans le onze de départ, vous êtes là pour soutenir vos coéquipiers et vous entrez et faites de votre mieux quand vous arrivez. Si vous ne venez pas, quelle est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour aider l’équipe ? Et l’attitude était au rendez-vous.

« Oui, je comprends que les joueurs veulent jouer et personne n’est content quand ils ne jouent pas. Mais le moral de l’équipe a été très bon et ça doit être très bon.

« Ce ne peut pas être que nous ayons fait un match maintenant et que tout le monde pense à lui-même, c’est une équipe avant n’importe quel individu. »

Une victoire contre l’Atalanta les mettrait également en bonne position avant le derby de samedi avec Man City, que vous pouvez entendre en direct et en exclusivité sur talkSPORT.